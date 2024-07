Wimbledonská cesta Krejčíkové: zvládla koncovky, vyřadila šampionku a vítězí

Do Londýna přijížděla v nepříjemné pozici. Od čtvrtfinálové účasti na Australian Open vyhrála jen tři zápasy, během antukového jara ani jeden, dva měsíce ji na kurty nepustily zranění a nemoci. Navíc los jí pro první kolo Wimbledonu přidělil nepříjemnou soupeřku, s Kuděrmětovovou předešlá tři střetnutí prohrála.

Jenže s Ruskou, s níž hrála kvůli dešti později, si poradila, když projevila sílu v koncovkách. „Emoce byly obrovské. Měla jsem velkou radost, že jsem zápas dokázala ubojovat, protože si myslím, že jsme obě hrály na velice slušné úrovni,“ těšilo Krejčíkovou. „Říkala jsem si, že nemám co ztratit. Jsem ráda, že jsem ji konečně porazila.“

Hned druhý den naskočila na kurt znovu a opět se činila hlavně v závěru. I tentokrát se totiž projevila jako mentálně silnější, když zápas s Volynetsovou ovládla díky výkonům v tiebreacích. A jako jediná z jedenácti českých zástupců postoupila v All England Clubu do třetího kola.

„Náročný zápas, byla to šichta. I kvůli tomu, že jsem ve středu hrála dlouho a ve čtvrtek jsem začínala hned v jedenáct hodin,“ hodnotila Krejčíková. „Jsem ráda, že jsem otáčela nepříznivé stavy, oba sety jsem totiž nezačala moc dobře. Koncovky se snažím ubojovat vším možným, na trávě se v nich může stát cokoli.“

Spíše se očekávalo, že třetí soupeřkou Krejčíkové bude obhájkyně titulu Markéta Vondroušová, jenže tu hned v prvním kole zaskočila španělská kvalifikantka Bouzasová. Na další Češku už ale nevyzrála, navíc se v průběhu zápasu poranila a kvůli problémům se zády utkání ve druhém setu skrečovala. „Škoda, že se zranila a nedohrála,“ posteskla si Krejčíková.

Úvodní sadu ovládla za pouhých 18 minut, soupeřce v ní povolila jen čtyři míčky. „Pro vývoj zápasu určitě bylo důležité, abych začátek chytla a ujala se vedení,“ libovala si. Poprala se i s deštěm, který obě tenistky na hodinu zahnal pryč z kurtu. „Bylo to nepříjemné. Čekala jsem, že soupeřka se po pauze zlepší a že průběh začne být vyrovnanější. Což se taky stalo, akorát se pak zranila.“

Další utkání, v němž Krejčíková nebyla favoritkou. Vždyť Američanka, která hraje poslední sezonu, se s kariérou loučí ve velkém stylu. Hýčká si jedenáctou pozici světa, sbírá jeden úspěch za druhým. A česká tenistka si toho byla dobře vědoma. Navíc si postupem do osmifinále vyrovnala wimbledonské maximum z roku 2021.

Tenkrát ji mezi nejlepších osm tenistek v All England Clubu nepustila budoucí šampionka Ashleigh Bartyová. Jenže letos už čtvrtfinálovou účast na všech grandslamech zkompletovala. V souboji s Collinsovou ztratila jediné podání, sama si vybojovala čtyři brejky. Navíc Američanka se na konci druhého dějství potýkala se zdravotními problémy.

Své účinkování na servisu začala dvěma dvojchybami v řadě, jenže pak se česká hráčka na podání nastartovala k parádnímu představení. V celém zápase po něm získala 72 procent výměn, zatímco její soupeřka Ostapenková jen 58. V prvním dějství Češka po prvním servisu brala 18 z 19 fiftýnů.

„Musím přiznat, že si z toho zápasu moc věcí nepamatuju. Dostala jsem se do takové zóny, že jsem pořád bojovala a ani moc nevnímala skóre. Prostě jsem na kurtu nechala vše a jsem ráda, že jsem vyhrála,“ oddechla si na tiskové konferenci.

Na ni dorazila až pozdě večer, po singlovém zápase totiž nastoupila ještě ke čtvrtfinále čtyřhry. Na kurtu tak strávila další tři hodiny. „Že bych debl vynechala, jsem nezvažovala. Tím, že jsem se do něj zapsala, jsem na kurtu odevzdala všechno, co jsem v sobě měla. Jen to bohužel nestačilo,“ připomněla, že s Laurou Siegemundovou podlehly ve třech setech Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové.

Největší hrozba. Vždyť 25leté Kazachstánce se dlouho předpovídalo, že letošní Wimbledon ovládne. Šampionka z roku 2022 měla k další trofeji sice slušně nakročeno, jenže na své cestě potkala Krejčíkovou. A ta ji i přes ztrátu prvního setu zdolala, fantastický postup do finále mohla slavit po dvou hodinách.

„V zápase jsem se cítila dobře. Až jsem byla překvapená, že jsem byla skoro celou dobu poměrně v klidu,“ přiblížila na tiskové konferenci. „Pořád jsem si jela to svoje, povzbuzovala jsem se a snažila se bojovat o každý balon.“

Ačkoliv na centrukurtu v All England Clubu už slavila dva deblové tituly v roce 2018 a 2022, singlové utkání si na něm užila poprvé. „Byl to úžasný a nádherný zážitek. Jsem moc ráda, že jsem si už na něm zahrála předtím ve čtyřhře, protože jinak bych asi byla mnohem víc nervózní, než jsem byla teď. Zápas jsem si strašně moc užila, měl báječnou atmosféru. Byla jsem nadšená, že mi lidi fandili.“

Tři sety, tři zcela jiná představení. V prvním setu Krejčíková nedala Italce šanci, zapsala fantastickou bilanci úspěšnosti prvního podání, vždyť do kurtu poslala hned devadesát procent prvních servisů. Za 36 minut se radovala z vedení 1:0 a byla pouhý set od velkého snu.

Jenže na chvíli jako by zamrzla, Paoliniové dovolila srovnat a titul si musela vybojovat ve třetí sadě. A zvládla to bravurně. Když proměnila třetí mečbol, okamžitě propukla v obrovskou radost a posílala polibky Novotné do nebe. Pak se hned rozběhla ke svému boxu a emotivně se objímala s blízkými.

„Myslím, že nikdo nevěřil tomu, že jsem se dostala do finále, a nikdo nevěří, že jsem vyhrála Wimbledon. Vždyť ani já sama tomu nemůžu uvěřit!“ říkala Krejčíková s trofejí v ruce. „Jak se to stalo? Nemám ponětí. Je extrémně náročné říct, co teď cítím.“