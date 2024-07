Skvělý výkon a postup do čtvrtfinále. Krejčíková ve Wimbledonu pokračuje

Krejčíková do zápasu vstupovala povzbuzena třemi předchozími vítězstvími, tolik jich po sobě zaznamenala naposledy na lednovém Australian Open, kde postoupila do čtvrtfinále. Stejný počin chtěla zopakovat i nyní v All England Clubu, musela ale zastavit rozjetou Collinsovou.

V prvním setu svedly obě tenistky velmi vyrovnanou bitvu, ve druhé i vinou zranění Američanky dominovala Krejčíková. Ačkoliv Collinsová vypadala, že kvůli bolesti duel vzdá, na kurtu nakonec vydržela až do vítězství české tenistky 7:5 a 6:3.

„Je to skvělý pocit, je pro mě velká pocta být na kurtu číslo jedna. Těší mě, že mohu bojovat před publikem, které mě podporuje, je to dar. Wimbledon je kouzelné místo a je sen tady hrát,“ radovala se 28letá Češka.

Američanka si v pátém gamu druhé sady, na jejímž začátku si poranila nohu, vyžádala ošetření, po konzultaci s lékaři na nějakou dobu zmizela v útrobách stadionu. Česká tenistka si mezitím omotala raketu a zabalená v ručnících poskakovala po zeleném kurtu.

Barbora Krejčíková si omotává raketu při pauze v osmifinále Wimbledonu.

Collinsová se po sedmi minutách na dvorec vrátila, jenže už na první pohled bylo znát, že jí obvázané stehno nedovolí hrát tak, jak by si přála.

Krejčíkové sice trochu překvapivě dokázala vzít jedno podání, k větší dramatizaci se však nezmohla.

I přesto, že se v prvním dějství držela, co to jen šlo.

Hned v úvodu zkušeně odvrátila brejkbol, to ovšem ještě nevěděla, že si jich česká hráčka v úvodní sadě připraví hned deset. Zatímco podání Krejčíkové na začátku zápasu znamenalo rychlé gamy ve prospěch Češky, Američanka měla co dělat, aby vlastní servis uhájila.

Danielle Collinsová zoufale rozhazuje rukama během osmifinále Wimbledonu.

Věděla, že musí na svém podání něco změnit.

Krejčíková v úvodním dějství zaznamenala jen dvě esa, zatímco Collinsová šest, působila však vyrovnaněji.

Američanka se kvůli své hře několikrát rozčílila a trpělivá Krejčíková se nakonec odměny na returnu dočkala. Proměnila onen desátý brejkbol a první sadu uzmula za hodinu a pět minut poměrem 7:5.

Díky konečnému vítězství 7:5 a 6:3 vyzve ve středu ve svém premiérovém wimbledonském čtvrtfinále Jelenu Ostapenkovou, s níž má bilanci dvou výher a pěti porážek.

„Na zápas s ní se určitě těším. Ale nejdřív si chci užít tohle vítězství. Oslavíme ho, dáme si dobré jídlo a pak se připravím co nejlépe, abych postoupila ještě dál,“ předeslala Krejčíková.

Favoritky jdou dál, Zverev v Londýně končí

Osmifinálový zápas má za sebou i předloňská šampionka Rybakinová, která mezi nejlepší osmičku postoupila po skreči Anny Kalinské. Ruska sice uzmula hned první brejk utkání, rychle odskočila do vedení 3:1 a mířila za vítězstvím v úvodním setu, jenže po sedmém gamu si vyžádala ošetření.

Anna Kalinská se nechává ošetřovat během osmifinálového zápasu ve Wimbledonu.

Rybakinová pak vyhrála patnáct fiftýnů v řadě a úvodní sadu nakonec otočila ve svůj prospěch. Když ve druhém dějství vedla Kazachstánka už 3:0, Kalinská, kterou v hledišti podporoval její přítel Jannik Sinner, utkání kvůli zranění zápěstí vzdala.

Rybakinová, jež v duelu zaznamenala 25 vítězných míčů a sedm es, je tak ve čtvrtfinále londýnského grandslamu už potřetí za sebou. Po výhře 6:3 a 3:0 v příštím kole vyzve Elinu Svitolinovou, která zdolala Číňanku Wang Sin-jü s přehledem 6:2 a 6:1.

V emotivním pozápasovém rozhovoru vyjádřila Ukrajnka podporu své zemi, která ráno čelila ruským vzdušným útokům. „Pro ukrajinský lid je to velice složitý den. Od samého rána je těžké číst jakékoliv zprávy. Takže ano, nebylo snadné se dnes soustředit na zápas,“ řekla se slzami v očích Svitolinová, která měla při zápase připnutou černou stuhu.

Postup mezi osm nejlepších hráček vybojovala také turnajová třináctka Ostapenková, která vyřadila po výhře 6:2, 6:3 Julii Putincevovou. Přemožitelku světové jedničky Polky Igy Šwiatekové předčila v počtu vítězných míčů 29:8. Do čtvrtfinále Wimbledonu prošla potřetí v kariéře a po šesti letech.

Senzačně otočil osmifinálový zápas Taylor Fritz, který porazil 4:6, 6:7, 6:4, 7:6 a 6:3 turnajovou čtyřku Zvereva. Šestadvacetiletý Američan je mezi nejlepšími osmi na londýnské trávě podruhé v kariéře, naopak o rok staršímu Zverevovi útok na první wimbledonské čtvrtfinále opět nevyšel.

Zvereva limitovalo především v závěru tři a půl hodiny dlouhého zápasu zabandážované levé koleno, které si zranil před dvěma dny v utkání proti domácímu Cameronu Norriemu. Nezopakuje tak postup do finále z předchozího grandslamu Roland Garros.

Taylor Fritz se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

„Myslím, že bylo docela zjevné, že jsem nebyl stoprocentně v pořádku. Nemohl jsem se hýbat, neběhal jsem za kraťasy. Ve čtvrtém a pátém setu jsem měl fakt velké problémy s podáním, nemohl jsem se odrazit z nohy, abych vygeneroval nějakou sílu,“ postěžoval si Němec.

Do patnáctého wimbledonského čtvrtfinále prošel sedminásobný šampion Novak Djokovič, jenž bez větších problémů vyhrál 6:3, 6:4, 6:2 nad dánským tenistou Holgerem Runem. Sedmatřicetiletý Srb, který se snaží vyrovnat osm wimbledonských triumfů Švýcara Rogera Federera, se ve středu v jubilejním 60. grandslamovém čtvrtfinále střetne s Alexem de Minaurem.

Siniakové se daří v deblové soutěži

Do čtvrtfinále čtyřhry postoupila bývalá parťačka Krejčíkové Siniaková. S Američankou Taylor Townsendovou potvrdily roli čtvrtého nasazeného páru a porazily 6:2, 7:6 kanadsko-japonskou dvojici Leylah Fernandezová, Ena Šibaharaová. V dalším kole budou jejich soupeřkami turnajové devítky Ljudmila Kičenoková z Ukrajiny a Ostapenková z Lotyšska.

„Byl to těžký zápas. Panovaly jiné podmínky než v neděli a myslím, že i soupeřky se zvedly. Určitě to bylo náročné. Je dobře, že jsme to udržely a dohrály,“ řekla českým novinářům Siniaková. „Proti Kičenokové a Ostapenkové čekám přestřelku. Bude to rychlý zápas, nic překvapivého. Půjdou do toho, budou tlačit, přebíhat. Bude to asi taková střelnice jako vždycky.“

Siniaková bude hrát deblové čtvrtfinále při páté účasti ve Wimbledonu za sebou, poprvé ale s jinou spoluhráčkou než s Krejčíkovou, s níž travnatý grandslam ovládla dvakrát v letech 2018 a 2022.