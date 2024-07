ONLINE: Plíšková hraje první kolo Wimbledonu, Sabalenková se odhlásila

Plíšková startuje ve Wimbledonu už podvanácté, od roku 2012 na slavném turnaji chyběla jen jednou. V minulosti zde došla až do finále, loni se naopak rozloučila hned v prvním kole. Na úvod soutěže jí stojí v cestě Ruska Šnajderová, jde o první vzájemný duel obou hráček.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Diana Šnajderová Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Dvacetiletá Šnajderová je v žebříčku na 30. příčce, tedy o šestnáct míst výše než Plíšková. Postupové šance obou tenistek jsou zhruba vyrovnané, ve prospěch Češky by ale mohly hovořit zkušenosti, neboť soupeřka v Londýně debutuje. Dosud Ruska startovala na grandslamech čtyřikrát a nikdy nedošla dál než do druhého kola, jenže má vynikající formu: v sobotu ovládla travnatý turnaj v Bad Homburgu.

Velká výzva pro Menšíka

Menšík při své wimbledonské premiéře stojí před velkou výzvou. Zkušenější Alexander Bublik na druhé straně kurtu momentálně drží v žebříčku 23. pozici a právě v Londýně si loni postupem do osmifinále vytvořil nové osobní maximum na grandslamech.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Alexander Bublik Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

V tomto ohledu na tom není osmnáctiletý Čech o moc hůře, neboť se loni prodral do třetího kola US Open. Stále je však na začátku své dospělé kariéry a letošní Wimbledon je pro něj teprve třetím startem na grandslamovém turnaji. Navíc teprve v této sezoně poznává záludný travnatý povrch. Oba tenisté spolu hrají poprvé.

Nosková v souboji generací

Devatenáctiletá Nosková bude v prvním kole čelit protřelé a skoro dvakrát starší Saře Erraniové z Itálie. Přestože toho mladá Češka odehrála ve srovnání se soupeřkou výrazně méně, v jejich prvním vzájemném utkání bude favoritkou.

ONLINE: Sara Erraniová vs. Linda Nosková Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Nosková je aktuálně 26. tenistkou světového hodnocení a do turnaje jde jako nasazená hráčka. Ve Wimbledonu startuje podruhé, a pokud dnes vyhraje, podívá se poprvé do druhého kola. Italka Erraniová figuruje v deváté desítce, tráva nepatří mezi její silný povrch.

Zaskočí Fruhvirtová favorizovanou vrstevnici?

Fruhvirtová je třetím českým teenagerem, který jde v pondělí na kurt. Sedmnáctiletá hráčka, které v žebříčku patří 88. pozice, má před sebou náročnou šichtu – ve Wimbledonu startuje poprvé, navíc po téměř měsíční herní pauze a proti nasazené soupeřce a vrstevnici z Ruska.

ONLINE: Brenda Fruhvirtová vs. Mirra Andrejevová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Mirra Andrejevová je o necelý měsíc mladší než Češka, mezi dospělé však vtrhla s elánem. Loni při své premiéře ve Wimbledonu došla do osmifinále, na nedávném Roland Garros si zahrála dokonce semifinále. I proto je nyní na 23. pozici světového hodnocení. Půjde o první vzájemný zápas obou tenistek mezi dospělými.

Muchová letos poprvé na grandslamu

Také Muchová a Španělka Paula Badosaová si jsou věkové blízké, je jim 27 a 26 let. Dalším pojítkem obou hráček jsou zdravotní trable, se kterými se v posledních měsících musely potýkat. I proto se postupové šance obou tenistek jeví jako vyrovnané, přestože Češka figuruje v žebříčku skoro o šedesát míst výše na 34. pozici.

ONLINE: Paula Badosaová vs. Karolína Muchová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Muchová si ve Wimbledonu zahrála dvakrát čtvrtfinále, poslední dva ročníky však opustila hned v úvodním kole. Letos na grandslamovém turnaji ještě nehrála, minulý týden se vrátila na kurty po téměř desetiměsíční absenci, kdy se zotavovala se zranění zápěstí.

Badosaová v minulosti v Londýně dvakrát došla do osmifinále, v roce 2021 v této fázi soutěže podlehla právě Češce. Loni se naopak loučila ve druhém kole. Dosavadní bilance obou hráček je vyrovnaná 1:1.

Sabalenková se odhlásila, nastoupí Alcaraz

Na kurtech se během pondělního programu představí také řada favoritů na dlouhé setrvání v pavouku. Z mužů jdou do akce například jednička Jannik Sinner a trojka Carlos Alcaraz, mezi ženami své účinkování zahajuje světová dvojka Coco Gauffová.

Hrát měla i třetí nasazená Sabalenková, ale pár hodin před začátkem svého duelu prvního kola s Američankou Eminou Bektasovou se omluvila. Obhajobu loňského semifinále jí znemožnilo zranění ramene, na které si stěžovala už na předturnajové tiskové konferenci.

„Zkoušela jsem všechno, abych se připravila, ale bohužel rameno nespolupracuje,“ napsala šestadvacetiletá tenistka na instagramu. „Na tréninku jsem se snažila to vyzkoušet na maximum, ale můj tým mi vysvětlil, že hraním by se to jen zhoršilo,“ dodala.

Pondělní program tenisového Wimbledonu Centrální dvorec (14:30 SELČ): Alcaraz (3-Šp.) - Lajal (Est.), Alexandrovová (Rus.) - Raducanuová (Brit.), Dolehideová (USA) - Gauffová (2-USA). Kurt č. 1 (14:00): Kovacevic (USA) - Medveděv (5-Rus.), Trevisanová (It.) - Keysová (12-USA), Sinner (1-It.) - Hanfmann (Něm.). Kurt č. 4 (12:00): čtvrtý zápas Nosková (26-ČR) - Erraniová (It.). Kurt č. 12 (12:00): čtvrtý zápas B. Fruhvirtová (ČR) - Andrejevová (24-Rus.). Kurt č. 14 (12:00): třetí zápas Plíšková (ČR) - Šnajderová (Rus.). Kurt č. 17 (12:00): třetí zápas Menšík (ČR) - Bublik (23-Kaz.), čtvrtý zápas Muchová (ČR) - Badosaová (Šp.).