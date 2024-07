Dvě finále, dvě prohry. Jsem až moc velký snílek, líčila soupeřka Krejčíkové

„Byly to skvělé dva týdny, musím přijmout výsledek a ještě víc na sobě pracovat. Vím, že to můžu zvládnout. Ale teď je to pro mě těžké, byla jsem blízko, ale ne dostatečně,“ soukala ze sebe na tiskové konferenci.

Roli poražené grandslamové finalistky si vyzkoušela už podruhé za posledních pár týdnů. O trofej bojovala taktéž na letošním Roland Garros, kde její sny ještě mnohem rychleji ukončila Iga Šwiateková. Světová jednička Italku porazila ve dvou sadách 6:2 a 6:1.

„Teď jsem určitě hrála mnohem lépe než v Paříži, ale stejně to nestačilo,“ posteskla si Paoliniová. „Začátek zápasu jsem nechytila. Brala jsem to jako šanci vrátit se silnější ve druhém setu, snažila jsem se dát úderům větší razanci. Ale ona dobře podávala, hlavně v prvním setu měla při servisu velkou úspěšnost,“ pochválila Krejčíkovou.

Přesto dokázala jako první italská tenistka v open éře bojovat o titul v All England Clubu, navíc navázala na Serenu Williamsovou v roce 2016. Legendární Američanka totiž byla až do letoška poslední, kdo si ve stejné sezoně zahrál finále Wimbledonu i Roland Garros.

„Za poslední dobu jsem se hodně zlepšila, víc si věřím. Zapracovala jsem na servisu a returnu a myslím, že je to na kurtu vidět,“ hledá pozitiva 28letá Italka.

O čem ještě po finále mluvila?

O vítězce Krejčíkové: „Podávala mnohem lépe než já. Je komplexní hráčka, skvěle se pohybuje, umí si pohrát s míčkem. Vodila mě ze strany na stranu, hrála opravdu dobře. Umisťovala míčky tak, abych na ně nedosáhla, měnila tempo. Zkrátka byla na kurtu lepší hráčkou.“

O ztrátách prvních setů: „To je vždy hodně těžké. I dnes jsem se snažila znovu zkoncentrovat a trochu se uklidnit. Nikdy se nevzdávám, pokouším se vrátit zpět do zápasu. Dřív jsem při takových okamžicích bývala nervózní, teď jsem trochu víc pozitivní a soustředěná. Za poslední rok jsem se naučila, jak tyto situace zvládat lépe.“

O zlepšené fyzičce: „Určitě jsem na tom lépe než třeba před dvěma roky. Už rok a půl totiž pracuju s novým kondičním trenérem, pomohl mi se spoustou věcí. V téhle sezoně se mi hodně daří, ale myslím, že jsem hrála dobře i loni. Během tréninkové pauzy jsem makala, dělali jsme i video analýzy.“

O budoucnosti. „Nejprve musím zpracovat, že jsem byla ve finále Wimbledonu, což je ohromný úspěch. Prožívám neskutečný rok. Doufám, že budu pokračovat na této úrovni, chci se na ni udržet A hlavně si užívat, když dosáhnu na takovéhle výsledky.“

O rodičích: „Je důležité, aby vás podporovali a pomáhali vám si splnit vaše sny. Jsem jim moc vděčná. Vždy stáli při mě, máma mě vozila na tréninky, vyzvedávala mě, chodili na moje turnaje. Děkuju jim za to, že tu pro mě byli, ale zároveň mě nechali žít vlastní život.“

O snech: „Někdy se bojím, že jsem až moc velký snílek. Musím žít přítomností, zůstat při zemi. Pokud polevím, nemám šanci uspět. Nevím, jaký je teď můj sen. Dneska jsem snila o tom, že vyhraju wimbledonskou trofej, a nedopadlo to. Ale budu pátá na světě, to je neuvěřitelné. Snažím se užít alespoň tohle.“