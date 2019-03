Windisch vyhrál hromadný závod biatlonistů na MS, Krupčík byl 20.

Östersund Ital Dominik Windisch napodobil krajanku Dorotheu Wiererovou a vyhrál na mistrovství světa hromadný závod biatlonistů. Tomáš Krupčík při premiéře v této disciplíně dlouho útočil na umístění v první desítce, ale po třech chybách na závěrečné položce skončil dvacátý. Michal Krčmář byl v Östersundu dlouho poslední a v závěrečném kole si polepšil alespoň na 28. pozici.

Za silného větru a sněžení rozhodovala střelba. Windisch se ocitl v čele po té, co jako jeden z mála zvládl bez chyby závěrečnou položku. Náskok udržel a radoval se z první medaile z velké soutěže. Zbytek soupeřů nechal za sebou o přibližně o 23 sekund. Ve finiši o stříbro nakonec porazil Francouz Antonin Guigonnat Rakušana Juliana Eberharda.



Lídr Světového poháru Johannes Thingnes Bö se po dvou chybách na třetí střelbě vrátil do hry o zlato, když během jednoho kola smazal půlminutové manko na vedoucího Rusa Jevgenije Garaničeva. Při poslední položce oba dlouho vyčkávali a největší favorit pak poslal všech pět ran mimo. Skončil třináctý a zkomplikoval si boj o malý křišťálový glóbus za disciplínu. Před závěrečným hromadným závodem v Oslu se na něj dotáhl dnes pátý Francouz Quentin Fillon Maillet.

The medalists of the men's mass start in #2019Ostersund



