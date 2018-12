Wings for life má první výsledky. První pacienti se vrací na vlastní nohy

PRAHA Každým rokem pět let v řadě se charitativní běh Wings for Life World Run snaží svým výtěžkem podpořit neziskovou nadaci Wings for Life, která se zabývá výzkumem poranění míchy. Tisíce závodníků dosud přispívali na dobrou věc a doufali v zásadní průlom. A konečně si můžeme říct, že přišel. První pacienti se díky unikátní léčbě pomalu vrací na vlastní nohy.

Gert-Jan Oskam byl po těžké autonehodě v roce 2011 postaven lékaři před jasnou věc – kvůli částečnému poranění páteře už nikdy nebude chodit.

Podobná situace nastala i u Sabastiana Toblera a Davida Mzee, pro něž neměla medicína dostatečnou rehabilitaci po spinálním poranění páteře.

Všem třem ale svitla naděje. Zapojili se do klinické studie nadace Wings for Life, která slibovala nový druh léčby.



Elektrická stimulace

Na vývoji technologie, která by mohla v budoucnu pomoci milionům pacientů, se podílí profesoři Grégoire Courtine a Jocelyne Blochová.

Rehabilitace pojmenovaná STIMO kombinuje dvě speciální léčby – přesnou elektrickou stimulaci míchy a intenzivní trénink podporovaný robotem.

„Implantujeme řadu elektrod přes míchu, což nám umožňuje zaměřit se na jednotlivé svalové skupiny v nohách. Vybrané konfigurace elektrod aktivují specifické oblasti míchy a napodobují signály, které mozku přináší při chůzi,“ vysvětluje Jocelyne Blochová.

Je nutné naučit se koordinovat cílenou stimulaci míchy s myšlenkou v mozku. „Když se to všem pacientům podařilo během jednoho týdne, věděl jsem, že jsme na správné cestě,“ dodává.

Dosavadní průběh léčby vlévá do žil novou naději všem třem pacientům. Ti jsou schopni nejen stát bez podpory ostatních, ale dokázali na pásu ujít vzdálenost více než kilometru, aniž by si museli pomáhat rukama.

„Je to úžasný pocit, uvidíme, jak daleko můžeme s touto technologií zajít,“ popisuje David Mzee, který se na vlastní nohy postavil po sedmi letech.

Běh, který pomáhá

Tento zásadní úspěch by ale nemohl být nikdy realizován bez tisíců amatérů, profesionálních běžců, i handicapovaných sportovců, kteří se každoročně zapojí do běhu Wing for Life World Run.

Právě propojení běžců po celém světě s myšlenkou pomoci lidem, kteří sami běhat nemohou, dělá ze závodu naprosto jedinečnou akci.

V jeden den v jednu hodinu zazní na celém světě startovní výstřel, kdy se všichni účastníci společně vydají na trať, aby pomohli těm, kteří sami běhat nemohou.

S jejich příspěvkem, lékařským a technologickým pokrokem a hlavně silnou vůlí se může stát, že se jednou na start postaví i pacient, kterému nadace pomohla zpět do aktivního života. Nezbývá než věřit a běhat!

Letošní ročník se uskuteční v nedělii 5. května 2019. Čeští běžci, kteří se budou chtít závodu účastnit, mohou vyrazit do Mnichova nebo Vídně.

Ostatní nemusí zoufat, v České republice se mohou pomocí aplikace zúčastnit App Runu a vyběhnout kdekoli ve stejný čas jako závodníci ve světových metropolích.

O závodě Wings for Life Word Run

Celá částka ze startovného putuje na výzkum poranění míchy, kterou se zabývá nezisková nadace Wings for Life. Tento charitativní běh se svým neobvyklým konceptem proslavil už téměř po celém světě.

Překážkou není 13 časových pásem, na 150 různých národností, ani věk soutěžících. Nejstaršímu bylo zatím 95 let. Kromě jedinečné podpory handicapovaných má závod ještě další specifikum.

Trasa a délka závodu není přesně daná, je pro každého individuální. Půl hodiny po tom, co vyrazí poslední běžec, vyjede ze startu catcher car, které představuje pohyblivý cíl. Když vás dojede, váš závod je u konce.