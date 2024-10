Muchová míří v Pekingu do finále, poradila si i s olympijskou vítězkou

Česká tenistka si vyzkouší už šesté finále v kariéře, dosud ale uspěla jen jednou – v Soulu 2019. Nyní v Pekingu se jí do cesty jako poslední překážka postaví Američanka Coco Gauffová, která v semifinále vyřadila 4:6, 6:4, 6:2 Španělku Paolu Badosaovou.

Hráčky se spolu utkaly dvakrát, v obou případech slavila aktuálně šestá žena žebříčku. Jenže Muchová hraje v Číně ve vynikající formě, vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou, a sebevědomě si počínala také proti Čeng Čchin-wen, olympijské vítězce z Paříže a finalistce letošního Australian Open.

Muchová povolila soupeřce jediný brejkbol – v závěru první sady ale ztrátu servisu odmítla a vzápětí proměnila setbol. Sama pak využila hned dvě klíčové příležitosti na uzmutí podání Číňanky. Krátce před brejkem na 4:2 v první sadě Čeng Čchin-wen podklouzla a poté se nechala několik minut ošetřovat.

V zápase letošní olympijská vítězka a finalistka Australian Open pokračovala, ale na rozjetou Muchovou zbraň nenašla. Ve druhé sadě česká tenistka prolomila podání Číňanky na 2:1 čistou hrou a set opět dopodávala. Dva mečboly si Muchová vypracovala už v devátém gamu při servisu soupeřky, nakonec ale slavila po následné hře na podání.

Muchová postoupila do druhého finále během sedmi turnajů, kterých se od konce června zúčastnila po comebacku na tour. Předtím nehrála deset měsíců kvůli zraněnému zápěstí. „Nevěděla jsem, jak to bude tento rok vypadat. Jestli budu hrát, jestli hrát nebudu, na jaké budu úrovni. Takže postup do finále je moc hezký pocit,“ uvedla semifinalistka letošního a loňského US Open.

„Byla to těžká bitva. Jsem šťastná, že se mi celý zápas podařilo udržet podání. To hodně pomohlo. A také jsem ráda, že jsem to ukončila ve dvou setech,“ řekla Muchová. „Je super, že dokážu hrát dobře proti těmhle velkým hráčkám, a navíc je porážet,“ dodala.

Na cestě do finále v čínské metropoli ztratila Muchová v šesti zápasech pouze jeden set, ve čtvrtfinále proti Sabalenkové z Běloruska, které připravila první porážku po 15 vítězných zápasech.

Na Gauffovou česká tenistka dosud recept nenašla, loni ve finále v Cincinnati a v semifinále US Open s ní prohrála vždy ve dvou setech. „Bylo to už před rokem, takže jsme dnes už zase jiné hráčky. Prostě se pokusím podat svůj nejlepší výkon a budu doufat v co nejlepší výsledek,“ řekla Muchová před nedělním soubojem o druhý titul v kariéře.

O držitelce další trofeje se rozhodne už v neděli od 13:00 SELČ (zápas odvysílá živě stanice CANAL+ Sport 2).