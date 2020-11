Youtuber, basketbalista i boxerská legenda. Tyson se vrací do ringu ve velkém stylu

Ne, legendární Staples Center v Los Angeles nebude praskat ve švech, fanoušci na sport nemohou ani v zámoří. Přesto na jednu z nejslavnějších sportovních arén bude v noci na neděli upřen zrak snad všech boxerských fanoušků planety. A také příznivců hudby, basketbalu nebo fanoušků jednoho slavného youtubera.

Akce pojmenovaná Legends Only League sice vyvrcholí boxerskou exhibicí Mika Tysona (54) a Roye Jonese Jr. (51), ovšem nebude jen a pouze o nich.

Tedy na papíře, v programu. Ten čítá celkem šest oficiálních profesionálních boxerských zápasů, ve kterých se představí mistr světa dvou vah Badou Jack nebo syn slavného otce, Hasim Rahman Jr.

Mimochodem, jeho otec byl před sedmnácti lety blízko souboji s Jonesem, který si triumfem nad Johnem Ruizem došel jako první (a dosud jediná) střední váha také pro titul mistra světa ve váze těžké. Jenže na obhajobu pásu nedošlo, mimo jiné také proto, že se nedomluvili promotéři a proti nejlepšímu boxerovi přelomu tisíciletí nakonec nenastoupil jistý Mike Tyson.

Jones tak napoprvé v listopadu 2003 vyškolil už zpět v polotěžké váze Antonia Tarvera, Rahman o měsíc později padl s Ruizem.

A Tyson, nejmladší šampion těžké váhy všech dob, stejně jako nejmladší absolutní mistr světa některé z vah?

Ten měl před sebou dvě těžké prohry s průměrným Dannym Williamsem a ještě slabším Kevinem McBridem.

A také konec kariéry.

Ještě ani na jaře letošního roku, ve chvíli, kdy do světa pustil video z tréninku, které poté trhalo počítadla sociálních sítí, především Instagramu, nechtěl Tyson zpět do ringu proti kvalitnímu soupeři.

Chtěl se jen udržovat, aby následně padl nápad na exhibici s výstředním bojovníkem a bývalým hráčem amerického fotbalu Bobem Sappem. Oba se už kdysi kočkovali během legendárních večerů K-1 v Japonsku.

Stejně jako před více než deseti lety, také tentokrát na jejich vzájemný střet nedošlo. Bratr manželky „Nejstrašnějšího muže planety“, který boxem vydělal přes půl miliardy dolarů, přesto v roce 2003 vyhlásil bankrot, ale zasel v jeho mysli semínko. Semínko, které vyklíčilo po pár dnech v nápad.

Tyson pozval do svého podcastu mladou Britku Sophii Wattsovou, mediální manažerku a jednu ze dvou zakladatelů známé společnosti STX Entertainment.

Právě mu dala otázku: „Existuje nějaká soutěž, liga pro legendy s přesahem svého sportu?“

Odpověď zněla: „Ne.“

Pár dní nato oznámil Tyson comeback. Vznik Legends Only League, na začátku léta pak vypálil do světa, že celý projekt odstartuje soubojem s Jonesem.

„Vždy jsem s ním chtěl bojovat. Páni, teď se to stane skutečností,“ přiznal tehdy muž, který během poslední dekády shodil přes 50 kilogramů.

„Oba jsme ten zápas chtěli. Je mi neskutečnou ctí, že se spolu konečně utkáme,“ kontroval muž, který odboxoval svůj poslední duel oficiálně před dvěma lety.

A nyní je trenérem syna slavného otce – Chrise Eubanka Jr. Ten je mu také hlavním sparingpartnerem. Na druhé straně dle vlastních slov navlékl Tyson rukavice letos poprvé po patnácti letech, stejně jako poprvé opět vstoupil do tréninkových bojů.

„Proč? Protože mohu. Protože mě to zase baví. Nedělám to pro peníze, pro drahá auta, ženy. Ne, dělám to pro box. A pro ty, kterým můžeme pomoct,“ tvrdí napravený hříšník, který je připravený celý honorář (mluví se o minimálně 10 milionech dolarů pro něj a o 3 milionech pro Jonese) darovat potřebným v současné nepříjemné koronavirové době.

A co oba předvedou? Toť největší otázka. Zatímco střet youtubera Jaka Paula a bývalé smečařské hvězdy NBA Nata Robinsona je oficiálním boxerským duelem, střet Tysona s Jonesem je dle Kalifornské sportovní komise exhibicí. „Ostřejší sparing,“ tvrdí její šéf Andy Forster.

Ten přidává, že jakékoliv zranění v obličeji zápas vypsaný na osm dvouminutových kol bez oficiálního bodování (na dálku budou skrze federaci WBC, která pro duel připravila i speciální pás, bodovat bývalí boxeři Christy Martinová, Chad Dawson a Vinny Pazienza) končí, stejně jako případné K.O.

Jako kdyby zapomněl, že Tyson ničil soupeře i na sparinzích. „ Na sparingu platím kluky stejně jako kdysi za to, aby mi nakopali zadek, jinak končí. Vážně si myslíš, že je to exhibice?“ reaguje vracející se legenda.

Přesvědčit se mohou také fanoušci v Česku, přímý přenos vysílá v neděli nad ránem od 3.00 stanice Nova Sport 1.

Mimochodem, v zámoří trhají předprodeje placeného přenosu (tzv. PPV) rekordy...