Z šikanovaného tlouštíka legendou. Vězení mě nezměnilo, vyprávěl Tyson

PRAHA Co bylo předtím, než se z něj stala boxerská ikona? „Jako dítě jsem dělal ošklivé věci, mlátil jsem ostatní, kradl jsem věci a nechával se chytit. Byl jsem špatný kriminálník,“ vysvětloval ve čtvrtek boxer Mike Tyson pražskému publiku. Do české metropole dorazila legenda, která měla vyprávět svůj pohnutý životní příběh.

Na přelomu století mu říkali Železný Mike a Bestie. Ve 20 letech se stal nejmladším boxerským šampionem v těžké váze.

Z šikanovaného tlouštíka, jemuž se ostatní děti smály, protože pištěl holčičím hlasem, vyrostla sportovní celebrita, jejíž kariéru lemovaly skandály.



Jako kluk zmlátil surovce Garyho Flowerse, jenž mu zabil milovaného holuba. Později už Tysonovy excesy probíral celý svět.

Bývalý boxer Mike Tyson je v Praze

Svému soupeři Evanderovi Holyfieldovi v ringu ukousl ucho a roky 1991 až 1994 strávil ve vězení odsouzený za znásilnění.



Aby ošálil dopingové kontroly, míval připravený umělý penis naplněný cizí močí. Mlátil fanoušky. Na ulici se rval se soupeři.

„Už jako dítě jsem byl divoký. Kradl jsem kola, byl jsem neklidný. Užíval jsem si, když jsem byl v průšvihu,“ vyprávěl ve čtvrtek v holešovickém klubu SaSaZu.

„Ale vězení mě nezměnilo, Vyšel jsem z něj jako úplně stejný člověk, takovou situaci musíte překousnout. Kdybych tomu podlehl, teď tu nesedíme.“

Taky ale z 56 zápasů vyhrál rovných padesát. Za svou kariéru vydělal (a rozházel) až 500 milionů dolarů.

Nyní dvaapadesátiletý Mike Tyson prožil bouřlivý život. Ocitl se na samém vrcholu, užíval si se ženami, bral drogy. Pak padl. Musel vyhlásit bankrot, protože dlužil miliony.

Evander Holyfield a Mike Tyson se oficiálně usmířili až v roce 2009.

„Zatímco boxer Floyd Mayweather byl byznysmen, Tyson byl zabiják. Finance neřešil. Jen chodil a zabíjel. Jenže pak se v něm něco zlomilo. Dokáže si vůbec sám odpovědět, co se stalo?“ ptá se MMA zápasník Karlos Vémola.



Šanci na soukromou otázku měl jako host Tysonovy besedy v Praze, kde slavný boxer vyprávěl svůj životní příběh devíti stovkám posluchačů.

Právě nápad jezdit po světě a odhalit lidem životní zážitky Tysona finančně zachránil po konci kariéry v roce 2005.

„Doba se pro něj změnila, potřeboval to. Navíc je plno zápasníků, kterým je po konci kariéry lépe. Třeba Chuck Liddell zápasil v MMA, teď točí filmy v Hollywoodu, vydal knihu a dělá dokumenty,“ srovnává Vémola.

Slavného boxera do Česka dostal Petr Větrovský, bývalý generální ředitel fotbalové Příbrami a nyní zástupce agentury VDN Promo.

„Jednání trvala přes rok. Bylo komplikované najít termín, protože pro Tysona je to jen zastávka během turné po Evropě,“ říká Větrovský.

Čekali byste přepychové podmínky a útrpná vyjednávání o honoráři? Kdepak...

Mike Tyson na archivním snímku.

„Měl skromné požadavky. Žádný kaviár nebo ústřice, stačila mu voda, ovoce a oříšky do šatny, dobrý hotel a lepší auto. Ohledně peněz přímo pro Tysona nás váže mlčenlivost, ale celá akce stála několik milionů,“ prozrazuje Větrovský.

Nízké naopak nebyly ceny vstupenek. Nejlevnější stála dva tisíce korun, nejdražší deset tisíc, i když s přidanou hodnotou - fotkou s Tysonem.

„Netěší nás, že to bylo drahé a jen pro úzkou skupinu lidí, kteří si to mohli dovolit. Ale v Česku se trh teprve tvoří, pro nás je to lepší, protože zatím nevěříme, že by na Tysona přišly - byť levněji - třeba tři tisíce lidí,“ vysvětluje Větrovský.

Při Tysonově nástupu zazpíval raper Rytmus, bez urážek promluvil jindy svérázný bojovník MMA Karlos Vémola.

Američan dorazil do Česka podruhé v životě. Měl přiletět už v roce 2010, jenže tenkrát návštěvu zrušil pár hodin před příletem.

O Tysona nebyl dostatečný zájem a promotéři mu nebyli schopni zaslat dost peněz. Vyšlo to až o rok později, kdy si zase myslel, že z České republiky pochází rumunská gymnastka a pětinásobná olympijská vítězka Nadia Comaneciová.

Prý se změnil, alespoň to o sobě tvrdí.

Už ve vězení konvertoval k islámu. Je vegan. Přestal kouřit. Alkohol nepije. Zhubl ze 158 na 100 kilo. Významně ho ovlivnila nešťastná smrt čtyřleté dcery v roce 2009.



„Byl jsem jako zvíře. Po ztrátě dcery jsem už nechtěl dál žít. Pak jsem si řekl: Musím úplně změnit svůj život, vyloučit z něj všechno, co na sobě nenávidím,“ vyprávěl Tyson.

„Kdybych ve své vůli polevil, budu v domě pořádat sexuální orgie nebo strávím celý den v klubu, kde budu chlastat, brát kokain a dovádět s děvkama.“

Prý nepolevil. A se zájmem studuje franské krále dynastie Merovejců, zjišťoval si, zda v české historii figurují Vikingové nebo Attila Hun.

V roce 2009 si zahrál v komedii Pařba ve Vegas, která vydělala 467 milionů dolarů a získala Zlatý glóbus. „Nestál jsem o slávu. Ale vzal jsem tu roli, abych měl prachy na léčbu drogové závislosti. Byl jsem zfetovaná zrůda!“

Už není.

„Když jsem se s ním viděl ve Vídni, mluvil klidně a slušně,“ vzpomíná Větrovský. Na svou hlášku „Každý má v ringu nějaký plán do té doby, než ho trefím“ už Tyson pouze vzpomíná.