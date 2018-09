Žádný vrchol upřímnosti nebude. Koukalová a spol. se rozhodli bizarní turné zrušit

PRAHA Tahle akce nedělala Gabriele Koukalové dobré jméno a její neoficiální manažer a zároveň manžel v jedné osobě Petr Koukal si to uvědomil. Proto se rozhodli zrušit bez náhrady seriál pěti přednášek po celé republice, který měl proběhnout letos v říjnu. Fanoušci někdejší elitní biatlonistky si tak musí nechat na turné s podtitulem Zažijte vrchol upřímnosti zajít chuť.

Ti, kteří se těšili na pořádnou šarádu a besedu s dvojicí Koukal - Koukalová a moderátorem Ivem Tomanem, se nedočkají. Organizátor akce totiž serveru Aktuálně.cz přiznal, že se po debatě s Koukalovými rozhodl přednášky zrušit.

Těm, co si koupili lístek za 400 korun, případně za 500 do prvních tří řad, tak budou vráceny peníze.

Nikdo už jim však nevrátí možnost od Koukalové či jejího manžela slyšet ještě větší drby než ty, které uvedla ve své letos vydané knize s názvem Jiná.

V ní osmadvacetiletá mistryně světa, vítězka celého seriálu Světového poháru či olympijská medailistka pomluvila kdekoho v českém biatlonu, svou rodinu a blízké, včetně manžela Petra.



Po přídavku lačnící zájemci se tak těšili zbytečně. „Potvrzuji, že turné s manžely Koukalovými bylo zrušené a náhradní termíny neplánujeme,“ sdělil Aktuálně.cz Toman.

Přitom sama Koukalová ještě v srpnu mluvila tak, že pořádáním seriálu přednášek nedělá nic špatného.

„Rozhodli jsme se přijmout s Petrem pozvání pana Tomana, v pár městech se k němu připojit a pohovořit o našich životních příbězích. Navíc to jsou místa, ze kterých mi často píšete o autogramiády a kam se jen tak nedostanu. Cítím, že takto to může mít větší smysl. Uvidíme, jak to dopadne a jestli někdo přijde. Ale i díky vašim reakcím, mailům a dopisům jsem se rozhodla, že to zkusím,“ uvedla v příspěvku na svém facebookovém profilu, který už smazala.

Někdejší česká modla však nejspíš pochopila, že taková akce smysl pro její opravdové fanoušky mít nemůže. A za toto uvědomění si reality by si měla poděkovat. Možná skutečně začíná dostávat rozum.