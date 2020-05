Zahodila cvičky a točí filmy pro dospělé. Nizozemskou gymnastku dostalo porno z ulice

Gouda Verona van de Leur. Dříve známá hvězdná gymnastka, která se v dřívějších dobách stala národním pokladem. Jenže nepříjemné zranění jí ukončilo kariéru a po čase dokonce skončila bez domova, a tak se rozhodla, že své zkušenosti z gymnastiky využije v jiném oboru. Stala se pornoherečkou.

Ve svých sportovních dobách byla uznávanou gymnastkou. V roce 2002 dokázala vybojovat několik medailí, včetně stříbrné z mistrovství světa i Evropy a zlatou a dvě bronzové ze Světového poháru. Ten samý rok byla navíc v šestnácti letech jmenována nizozemskou sportovkyní roku.



O šest let později, během kterých se neprobojovala na olympijské hry a v šampionátech se nedokázala dostat mezi ty nejlepší, se rozhodla s kariérou seknout. Na vině byly zdravotní potíže, rozepře s gymnastickou federací a problémy doma.

Po skončení sportovní kariéry se snažila ještě prosadit coby trenérka, ale moc jí to nevyhovovalo. Domácí problémy s rodinou vygradovaly natolik, že skončila na ulici, kde strávila dlouhé dva roky. Za vydírání manželského páru se dokonce dostala i do vězení, kde si odpykala 72denní trest. Spásu našla v něčem, v čem zřejmě ani nečekala – ve filmech pro dospělé.

V roce 2011 se rozhodla, že zkusí prodat své tělo. Začala pracovat jako striptérka za webkamerou, později si založila vlastní internetovou stránku pro dospělé a později natáčela i porno. Tam však účinkovala pouze se svým přítelem a v listopadu loňského roku se s tím rozhodla seknout nadobro.

Letos o svém životě napsala knihu, která mapuje její přechod z gymnastky do pornoherečky. „Nelituji toho, protože jsem žila na ulici… Udělala bych to znovu, nemrzí mě to,“ řekla vloni v rozhovoru pro CNN Sport.

„Pokud nemáte co jíst ani za co nakoupit, překročíte vlastní hranice, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Abyste přežili, uděláte cokoliv, co je potřeba,“ zavzpomínala před měsícem na krušné časy pro theguardian.com.

Konec její kariéry v pornoprůmyslu přišel kvůli kampani Me Too, když se doslechla o zneužívaných gymnastkách vlastními trenéry. Rozhodla se tak zapojit do kampaně a zneužívaným sportovkyním pomáhat.