Žalobce žádá v kauze Kvitová překvalifikování na loupež. Zranění si udělala sama, tvrdí Žondra

Olomouc Žalobce žádá překvalifikovat jednání Radima Žondry obžalovaného z napadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě na trestný čin loupeže. Muž byl původně obžalován za vydírání a porušování domovní svobody, krajský soud jej odsoudil za těžké ublížení na zdraví. V případě loupeže by mu hrozila vyšší trestní sazba až 12 let, v případě recidivy se zvyšuje až na 16 let. Podle žalobce je jasný majetkový motiv. Žondra dnes svou vinu opět popřel. Tvrdil, že má informace, že si zranění tenistka omylem způsobila sama.

Vrchní soud nařídil projednat odvolání muže, který byl odsouzen za napadení a pořezání Kvitové Za těžké ublížení na zdraví obžalovanému hrozila sazba v rozpětí tří až deseti let. Žalobce Marián Kollár žádá přísnější kvalifikaci s přísnější trestní sazbou. Podle něj je pro odsouzení dostatek důkazů a jasný majetkový motiv. „Z bytu odešel až poté, co dostal 10.000 korun, což tehdy znamenalo jeho měsíční plat. Majetkový záměr je tady zcela jednoznačně dán. Obžalovaný měl být uznán vinným trestný činem loupeže. Je zde zvýšená společenská nebezpečnost, má k tomuto jednání sklony,“ uvedl žalobce. Naopak obhajoba trvá na tom, že se muž činu nedopustil a byl v inkriminovanou dobu na stavbě v Napajedlích na Zlínsku. „Domnívám se, že neexistuje jasný důkaz o tom, že by se klient trestné činnosti dopustil. Naopak zde existuje řada pochybností, které by soud nevyvrátil,“ uvedla obhájkyně Lucie Janovská. Žádala vyslechnout nové svědky, kteří by alibi mohli dosvědčit. Poukázala na to, že v osudný den byl na stavbě kontrolní den, kterého se Žondra účastnil. Žondra u soudu poukázal na krevní stopy v bytě, jež podle něj nekorespondují s výpovědí poškozené. Tvrdil také, že zranění si prý Kvitová způsobila omylem sama. „Z důvodů odpovědností, které měla, kolektiv který za ní stojí, si vymyslel tento příběh,“ uvedl Žondra. „Je to zcela absurdní,“ uvedl k tomu zmocněnec Kvitové Lukáš Trojan.

Incident se odehrál v prosinci 2016. Muž se do prostějovského bytu tenistky, která tam byla sama, dostal pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Kvitová mu ale řekla, že kotel v bytě nemá. Muž poté podle ní řekl, že jde i kvůli teplé vodě. Když mu v koupelně pustila teplou vodu, útočník už jí přiložil zezadu na krk nůž, který Kvitová chytila oběma rukama. Muž nakonec odešel z bytu s 10.000 korunami, jež mu nabídla. Dvojnásobná wimbledonská vítězka při potyčce s útočníkem utrpěla řezné rány na levé ruce, v níž drží raketu. Absolvovala čtyřhodinovou operaci a na turnaje se vrátila po téměř půlroční pauze. Byt, ve kterém se napadení odehrálo, je podle médií nyní za zhruba šest milionů korun na prodej.