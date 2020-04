Zápasy mohou začít už v květnu. Vláda bude ještě řešit maximální počet osob na utkání

Praha Konání sportovních akcí v omezeném počtu osob bude možné už od 25. května. Vláda dnes změnila harmonogram uvolnění opatření vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji nemoci covid-19 v zemi. Původní plán počítal s pořádáním sportovních akcí až od 8. června a s omezením na nejvýše 50 zúčastněných osob.

Po změně harmonogramu vláda teprve rozhodne o tom, jaký bude od 25. května maximální možný počet osob při sportovních, ale také kulturních a společenských akcích. Je velmi pravděpodobné, že limit bude navýšen.

„Minule jsme tam měli 50, ale stále ještě jednáme se všemi aktéry. Je možné, že se to trochu zvedne, aby se mohly dělat profesionální soutěže bez diváků, ale aby se tam mohli všichni aktéři dostat. Proto jsme řekli, že to zatím nebudeme specifikovat na 50. Bude to o něco více,“ řekl na tiskové konferenci vicepremiér Karel Havlíček, který veřejnost s rozhodnutím vlády seznámil.

Teoreticky je tedy možný už od nového termínu například restart fotbalové ligy, který byl po předchozím rozhodnutí vlády možný nejdříve 8. června. O dřívější pokračování přerušené sezony 1. a 2. ligy usilovala Ligová fotbalová asociace (LFA). I při červnovém začátku by bylo možné sezonu dokončit, ale soutěže by se nestihly dohrát do 30. června a hrály by se zřejmě až do závěru července.

Od tohoto pondělka se profesionální sportovci včetně fotbalistů vrátili k venkovnímu tréninku a zatím se mohou připravovat jen ve skupinách do osmi osob a za dodržení přísných hygienických opatření. Podle dnešního rozhodnutí vlády by měly být od 11. května možné veškeré venkovní tréninkové aktivity, jen s vyloučením veřejnosti. Posunut byl také termín otevření posiloven a fitness, které budou zpřístupněny už příští pondělí 27. dubna.