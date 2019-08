Ze smolaře je rázem vyzyvatel o titul u evropské špičky. Je to odměna za Kinclovy peripetie?

Od února Kincl ztrácel jednu jistotu za druhou.



Nejdřív opustil organizaci XFN jeho slíbený soupeř Karlos Vémola.

Pak kvůli financím neklapl milionový souboj s Machem Muradovem.

Následně samo XFN prakticky zaniklo.

Smolař Kincl, nabízelo se. „Naslibovali peníze a zjistili, že je nemají. Tomu nemůže rozumět nikdo, kdo do toho nevidí. A nikdy se asi nedozvíme, co se v XFN opravdu dělo,“ vzpomíná Kincl. „Jestli někdy uvidím peníze, co mi dluží? Nevěřím.“

Pro konec června proto přijal nabídku na zápas s Mattiou Schiavolinem pod nově vzniklou organizací „The Fight Arena“.



Nutno říct, že dosud nejsou ani známi vlastníci, na pořádání turnaje se navíc podílel bývalý tým XFN okolo promotéra Petra Kareše.

I přes kolaps organismu těsně před vážením Kincl zápas s Italem zvládl. „Šlo o skvělého soupeře, který mě posunul,“ těší českého zápasníka.

Kam? Rovnou do polského KSW, uznávané jedničky v Evropě.

Podepsal smlouvu na čtyři zápasy a v tom prvním (14. září) se utká rovnou o titul weltrové váhy do 77 kilogramů s Chorvatem Robertem Soldićem.

K tomu se turnaj koná v londýnském Wembley v přistavěné SSE areně pro dvanáct tisíc lidí.



„I když nejsem favorit, stojí za mnou celoživotní kariéra, mám výsledky, aspoň vedení KSW uznalo, že je mám. A finance jsou dobrý,“ raduje se Kincl.

Soldić je nebezpečný soupeř, z pěti zápasů v KSW vyhrál čtyři. Třikrát soupeře ukončil tvrdým K.O., jednou technickým K.O. Aby musel vítěze určovat rozhodčí, to se Soldićovi stalo naposledy před třemi roky.

„Jeho zadní ruce se budu muset vyhýbat,“ ví Kincl.

Přesunem do KSW tak hradecký zápasník minimálně přerušuje víc než roční hon na Vémolu a českou scénu nechává za sebou.

„Ničeho určitě nelituju. Oktagon nevyšel, protože jsme nebyli schopni dojít ke kompromisu. Teď jsem nabral nový vítr,“ slibuje Kincl.

Pokud by uspěl, byl by v současnosti třetím českým šampionem v zahraničí vedle Jiřího Procházky v Japonsku a Magdy Šormové na Ukrajině.

Podívejte se, jak trénuje Soldić:

