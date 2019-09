ŽIVĚ: Česko - Brazílie 45:32 po 2. čtvrtině. Zápas o všechno, čeští basketbalisté musí zvítězit

Šen-Čen Roztančená země a láska k basketbalu? Pozor na to, poslední dobou tenhle vztah jen kvete. Brazilci proti českému týmu v utkání, jehož vítěz se přiblíží účasti ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Dva rozesmátí Brazilci si zrovna užívali každý dotek s míčem. V jejich až dětsky nadšených očích svítilo: Kéž bychom tohle mohli dělat pořád! Neměli ho u nohou, nýbrž v ruce.

Přichází další historická premiéra, jakých český basketbal zažívá na mistrovství světa v Číně opravdu hodně – nyní souboj s Brazílií.

„Jasně, jsme fotbalová země,“ nezastírá Cristiano Felício, jeden ze dvou Brazilců v týmu působících v NBA a nově spoluhráč Tomáše Satoranského v Chicago Bulls. „Ale basketbal u nás hodně vyrostl a díky tomuto šampionátu vše pokračuje. Hodně lidí nás sleduje. Většina z nich si přitom nemyslela, že můžeme dokázat to, co se nám povedlo v základní skupině.“



Brazilci ji zvládli se třemi výhrami. Zdolali i medailové adepty z Řecka v čele s nejužitečnějším mužem NBA Janisem Adetokunpem. Vede je chorvatská legenda Aleksandar Petrovič (bratr tragicky zesnulé superhvězdy Dražena Petroviče), záruka skvělé taktické připravenosti – vždyť vyprávěl, že strategii na Adetokunpa piloval poslední půlrok. A vyšla mu!

Přestřelky nečekejte

Radostné brazilské výrazy na úvodním tréninku v Šen-čenu znamenaly spíš mimikry; tohle nejsou žádní hračičkové za každou cenu.

„Nesrovnával bych je s brazilskými fotbalisty. Jsou to siloví atleti, zkušení borci. Velmi dobře brání, jsou agresivní,“ líčí český asistent trenéra Petr Czudek. „Určitě to tu proti nim neskončí 130:120.“

Pořád nelze očekávat, že by se snad najednou v Riu či v Sao Paolu ve velkém učili dvanáctičlennou soupisku basketbalové reprezentace. „Když se mistrovství vylosovalo, nikdo na nás nepomyslel. Ještě na startu přípravy jsme nikoho nezajímali. A teď jsme pro všechny překvapení,“ říká Petrovič s nemaskovanou hrdostí. „Poslední dva tři roky jdeme pomalu nahoru. Jsme jihoamerickými šampiony do 21 let. Našli jsme dobré mladé hráče.“



Což nic nemění na tom, že jádro je vyloženě veteránské. Obr Anderson Varejao (36), rozehrávač Marcelo Huertas (36), Leandro Barbosa (36) či Alex Garcia (39) toho spolu zažili hodně. „Překvapilo mě, že Varejao stále hraje, vždyť jsme se potkali v NBA v Clevelandu,“ vzpomíná Jiří Welsch, který si v Číně zvyká na roli televizního spolukomentátora: „Janise zastavil právě Garcia, málem čtyřicetiletý borec. Mají zkušený tým a renomovaného trenéra, čeká nás šichta. Ale kluci mají tohle utkání za odměnu.“



Jak zničit brazilskou pohodičku

S českým celkem se do osmifinálové skupiny nepočítalo – a hned na její úvod (druhý duel přijde v pondělí od 10.30 s Řeckem) je matematika jasná. Jakmile Češi prohrají, na čtvrtfinále můžou zapomenout.

„Je to zápas o všechno,“ uvědomuje si Czudek. A rád by zažil podobný průběh jako minule: „Když je dobrá nálada, většinou hrají jihoamerické týmy dobře. Musíme je vyhodit z pohodičky a dostat je do stresu, do diskomfortu. Tak, jako se nám to povedlo s Turky, u kterých bylo v závěru na obličejích vidět, že už tomu prostě nevěří.“ Zároveň to bude úplně jiný typ duelu. Na zápasy základní skupiny se nejen Petrovič připravoval dlouhé měsíce, český štáb se soupeřům věnoval stejně pečlivě. Turky i díky tomu rozebral na šroubky.

VIDEO: Preview osmifinálové skupiny na MS v basketbalu s Jiřím Kalembou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Teď měly oba celky na zjišťování silných a slabých stránek protivníka necelých 48 hodin. V pátek hráči shodně velmi brzy vstávali, aby přeletěli na jih Číny. Zvykají si na novou halu a hotel. Plus jsou tady očekávání, která vám dokážou zamotat hlavu jako ostré zářijové slunce v Šen-čenu.



„Každý Brazilec potřebuje začít velký turnaj vítězstvím,“ glosuje Petrovič a věří, že jeho parta má díky tomu pořád stejně energie.

Že by Češi jeho veterány mohli uběhat? Nabízí se to, ale... „Žádné pivní pupky zatím nemají,“ usměje se křídelník Vojtěch Hruban; brazilští třicátníci jsou ve formě. „Hrají chytře, dokázali tady porazit mnohem talentovanější Řecko.“

Jeden z celků si dnes výrazně přikrášlí už tak povedený šampionát. A své domovině tím opět dokáže, že se lze výtečně bavit i s jiným míčem než s tím fotbalovým.