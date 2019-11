ŽIVĚ: Plíšková se snaží dostat na třetí pokus do finále Turnaje mistryň, v prvním setu Bartyovou přehrála

Šen-Čen Na třetí pokus se Karolína Plíšková pokusí probojovat do finále tenisového Turnaje mistryň. Soupeřkou světové dvojky v čínském Šen-čenu je první hráčka světa Australanka Ashleigh Bartyová. Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

S úřadující vítězkou Roland Garros má Plíšková bilanci 2:3, v letošním jediném vzájemném utkání prohrála ve finále v Miami. Loni Australanku porazila na US Open. „Je to světová jednička, takže to bude extrémně těžké, ale není to nemožné,“ uvedla Plíšková.

O účast ve finále Masters neúspěšně bojovala v minulých dvou letech v Singapuru. Předloni nestačila na pozdější šampionku Dánku Caroline Wozniackou a loni prohrála s Američankou Sloane Stephensovou.