ŽIVĚ: Polsko - Česko, basketbalisté bojují o nejlepší umístění v historii, po 2. čtvrtině jsou ve vedení

Šanghaj Čeští basketbalisté sice přišli na mistrovství světa po středeční čtvrtfinálové porážce s Austrálií o šanci na medaili, dál ale bojují o nejlepší umístění v historii. Do skupiny o páté až osmé místo dnes vstupují proti Polsku.

S Polskem se svěřenci trenéra Ronena Ginzburga utkali dvakrát během srpnové přípravy a oba zápasy vyhráli: na turnaji v Praze zvítězili 81:76, v Hamburku pak 96:86.

Po čtvrtfinálovém vítězství Francie nad obhájci titulu z USA sice Češi přišli o šanci na přímý postup do Tokia, díky úspěšnému vystoupení na šampionátu si ale již dříve zajistili účast v olympijské kvalifikaci.



Nejlepším výsledkem z éry Československa je šestá příčka z roku 1970.

Ve středečním čtvrtfinále basketbalového mistrovství světa proti Austrálii chyběl Tomáši Satoranskému jediný doskok k tomu, aby jako první hráč v historii šampionátů zaznamenal triple double. Sedmadvacetiletého lídra českého celku ale mnohem víc než uniklý statistický milník mrzela porážka. Dravý rozehrávač, který se velkou měrou zasloužil o senzační české tažení, jednoznačně staví tým nad osobní bilanci.



„Statistiky jdou na tomto turnaji úplně na vedlejší kolej. Nejdůležitější je to, co se nám podaří s týmem,“ řekl v průběhu šampionátu Satoranský, jenž v nové sezoně NBA vymění Washington za Chicago. „Tomášovi je fuk, kolik má bodů. Jasně, je to lídr a srdce týmu, ale nestará se o čísla. To ho činí tím, kým je,“ uvedl trenér českého mužstva Ronen Ginzburg.