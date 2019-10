ŽIVĚ: Strýcová po boku Sie hájí post deblové jedničky, proti Stosurové s Zhang vyhrály první set

Šen-Čen Barbora Strýcová vstupuje na Turnaji mistryň do soutěže čtyřher. Po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu nastoupí proti páru Samantha Stosurová, Zhang Shuai. Oba páry se letos už jednou potkaly, bylo to na antuce v Madridu. Sie se Strýcovou zvítězily ve dvou setech 6:2, 6:4. Všechny české duely sledujeme živě v podrobných online reportážích.

Strýcová do Masters vstupuje z první pozice čtyřhry, a pokud se v čele udrží, naváže na krajanky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou, které společně skončily první v minulém roce.

„Vím, že to mám na dosah, ale je to pořád daleko. Je to hodně našlapané. Bude to obtížné, ale je to extra velká motivace,“ řekla Strýcová.

Třiatřicetiletou Strýcovou, která bude po Turnaji mistryň uvažovat o ukončení kariéry, můžou sesadit dvě hráčky. O post jedničky bude plzeňská rodačka bojovat s Kristinou Mladenovičovou z Francie a s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.