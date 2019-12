Životní výkon běžkařky Janatové. Ve sprintu na Tour de Ski skončila osmnáctá

Lenzerheide Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová skončila ve sprintu Tour de Ski v Lenzerheide na 18. místě, což je ve Světovém poháru její nejlepší výsledek v životě.

Díky postupu do čtvrtfinále bodovala rovněž 28. Petra Nováková. Muži v kvalifikaci neuspěli, nejlepší byl 36. Michal Novák. Zvítězili Slovinka Anamarija Lampičová a favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo.

Tour de Ski po dvou úvodních dílech ve švýcarském zimním středisku vedou lídr SP Klaebo, který má na soupeře k dobru přes půl minuty, a dnes třetí Ruska Natalja Něprjajevová.

Norský běžec na lyžích Johannes Klaebo.

Tu vynesl do čela rozdíl jediné sekundy. Třetí ze sedmi závodů se pojede na Silvestra v Toblachu, kde ženy čeká deset a muže 15 kilometrů volnou technikou.



Dvaadvacetiletá Janatová zatím v distančních závodech SP na body nedosáhla, ale sprinty jí jdou lépe. Jejím největším úspěchem dosud bylo předvánoční 22. místo v Planici.

V kvalifikaci v Lenzerheide byla čtrnáctá, když dokázala předčit i suverénně vedoucí ženu SP Therese Johaugovou z Norska.

Nováková dojela ve své čtvrtfinálové jízdě poslední, ale po 23. místě v sobotní první etapě Tour znovu dosáhla v SP na body.

Janatová se naopak držela v popředí, jenže v závěru zůstala přivřená u bariéry a ze čtvrtého místa ji do semifinále neposunul ani dosažený čas.

„Kvalifikace se mi jela lehce, naprosto bez problémů, lyže mě podržely. V rozjížďkách si myslím, že jsem začala hodně dobře, lyže jely výborně, měla jsem dobrý pocit i po fyzické stránce,“ řekla Janatová na svazovém webu.

„Mohlo to být (v rozjížďce) na třetí místo, ale ještě máme čas, do dalších závodů se moc těším. Loni se mi navíc v Toblachu moc dařilo, bude to fajn,“ dodala.

Lampičová ve finále porazila Norku Maiken Caspersen Fallaovou o tři setiny a připsala si druhé vítězství v SP, třetí dojela Něprjajevová.

Klaebův triumf byl mnohem jednoznačnější, za ním se seřadili Ital Federico Pellegrino a Francouz Richard Jouve.

Fenomenální Nor naposledy prohrál ve sprintu loni v listopadu, v Lenzerheide vyhrál v této disciplíně jedenáctý závod SP za sebou.

Užaslá Kateřina Razýmová.

Kateřina Razýmová skončila v kvalifikaci na 42. místě se ztrátou 1,80 sekundy na postupující třicítku. Nejlepší Češku v průběžném pořadí SP v minulých dnech trápily zažívací potíže.



„Bolelo mě břicho a měla jsem pocit na zvracení. Nevíme, čím to bylo způsobené, jestli jsem něco špatného snědla, nebo zda se projevila takhle ukrutně nervozita,“ uvedla Razýmová.

„Až dnes ráno jsem se probudila a už bylo všechno v pohodě. Rozhodně se na to ale nechci nijak vymlouvat,“ dodala.

Sandra Schützová byla padesátá, Petr Knop a Adam Fellner se umístili v osmé desítce.