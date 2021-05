Zlatá a spokojená Seemanová: Do Ameriky neodcházím, chci mezi profesionály. K rozhodnutí přispěl i přítel

PRAHA Chystala se na velké události i změny. Nejprve úvodní vrchol sezony v podobě mistrovství Evropy v Budapešti, následně druhý start na olympiádě v Tokiu a po něm stěhování do Ameriky. Tam měla na univerzitě v Louisville studovat a zároveň plavat v týmu kouče Arthura Albiera. Nakonec to bude jinak – nejlepší česká plavkyně současnosti Barbora Seemanová po zlatém úspěchu na 200 metrů volný způsob zůstává doma.

„Rozhodlo mnoho aspektů. Samozřejmě medaile tomu hodně přispěla. S Péťou (trenérka Petra Škábová) nám jde spolupráce zatím velmi dobře, s ničím nemáme problém. Myslím, že náš posun byl krásně vidět,“ těší jednadvacetiletou kraulařku.

„Ve sportovním centru Victoria se mi strašně zlepšily podmínky. Trénuju na Strahově, mám vlastní dráhu, takže se nemusím s nikým dělit a je znát, když člověk jede sám na sebe. Taky mám skvělou tréninkovou skupinu, sparingy, lidi, kteří se o mě starají,“ pochvaluje si.



Vedle Škábové jí veškerý potřebný servis zajišťují kondiční kouč, fyzioterapeuti, má vyhrazeno dost času i na regeneraci, jednou týdně chodí na kickbox. S výživovým poradcem zase aktuálně řeší nízkou hladinu tuků, což má za následek praskání svalů.

„Zároveň jsem změnila přístup k jednotlivým tréninkům. Tím nemyslím, že bych to předtím nějak flákala, ale spíš jsem se začala zaměřovat na detaily. I když se mi už nechtělo, kousla jsem se a ponořila se do toho. Plus jsem se zlepšovala celkově,“ popisuje Seemanová příčiny svého posunu.

„K tréninku přistupuje opravdu precizně. Až se často rozčiluje, když musí čekat na ostatní, kteří nestíhají,“ dodává s úsměvem Škábová.

Seemanová s trenérkou Petrou Škábovou a se svým přítelem

Na americké univerzitě by Seemanová podle svých slov byla v tamním družstvu nejlepší, ovšem speciálního přístupu od servisního týmu by se nedočkala, což je cesta, kterou za stávajících podmínek jít nechce. „Shodli jsme se na tom, že spíš chceme, abych uspěla já jako jedinec a tyhle čtyři roky, které mají být mé nejlepší, se soustředila na sebe a detaily,“ vysvětluje plavkyně, která zažívá šťastné chvíle také v osobním životě se svým přítelem.

„Vyzařuje z ní obrovská vnitřní spokojenost. Kdyby to teď přetrhla, bylo by to psychicky spíš do minusu,“ doplňuje Škábová.

Při setrvání v Česku se před rodačkou z Prahy otevírá jiná zajímavá možnost – start v týmové soutěži ISL, kde zároveň může přejít mezi profesionály, což by jí v zámoří zůstalo zapovězeno. K tomu přidá i vyšší studium. „Škola mě baví, chci se dál rozvíjet. Vím, že se plavání nebudu věnovat navěky. Určitě to bude něco s psychologií, ta mě baví,“ upřesnila.



Životní úspěch z Budapešti je pro Seemanovou odměnou, důkazem, že vše správně funguje, a zároveň velkou motivací. „Říkám si o. k., tohle už jsi dokázala, ale pojď být ještě lepší.“ Povede se to české rekordmance v létě na olympiádě mezi světovou konkurencí? „Chci se dostat do finále a tam nebýt poslední,“ dává si cíl.