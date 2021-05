Zlatá tretra: Ogrodníková druhá, Vetter předvedl další velehod, Duplantis šest metrů nepřelétl

Zlatá tretra 2021 atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold v Ostravě: MUŽI: 100 m (vítr +1,4 m/s): 1. Kerley 9,96, 2. Gatlin (oba USA) 10,08, 3. De Grasse (Kan.) 10,17, ...6. Veleba 10,38, 8. Stromšík (oba ČR) 10,44.

200 m (-0,6): 1. Bednarek 19,93, 2. Kerley (oba USA) 20,27, 3. Brown (Kan.) 20,40, ...6. Jirka 21,04, 7. Polák 21,21, 8. Němejc (všichni ČR) 21,34.

400 m: 1. James (Gren.) 44,74, 2. Norwood (USA) 45,28, 3. Dobber (Niz.) 45,30, ...6. Maslák 46,52, 7. Šorm 46,90, 8. Tesař (všichni ČR) 47,12.

800 m: 1. Burgin (Brit.) 1:44,14, 2. Van Diepen (Niz.) 1:45,36, 3. Wightman (Brit.) 1:45,47, ...9. Šnejdr (ČR) 1:46,68.

1500 m: 1. Lewandowski (Pol.) 3:35,57, 2. Gómez (Šp.) 3:35,70, 3. Abate (Et.) 3:36,32, ...9. Sasínek 3:37,21, 12. Holuša 3:38,19, 13. Friš (všichni ČR) 3:38,88.

3000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 7:33,24, 2. P. Chelimo (USA) 7:41,69, 3. O. Chelimo (Keňa) 7:43,00, ...8. Král (ČR) 8:20,61.

10 000 m: 1. Kiplimo (Uganda) 26:33,93, 2. Balew (Bahr.) 27:07,49, 3. Aouani (It.) 27:45,81.

400 m př.: 1. Copello (Tur.) 49,21, 2. Sibilio (It.) 49,62, 3. Koroknai (Maď.) 49,70, ...6. Tuček (ČR) 50,77.

3000 m př.: 1. Wale (Et.) 8:09,47, 2. Norman (Brit.) 8:20,12, 3. Zoghlami (It.) 8:20,29, ...10. Vích (ČR) 8:46,09.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 590, 2. Kendricks (USA) 585, 3. V. Lavillenie (Fr.) 560, ...6. Ščerba 520, 8. Bárta 520, 9. Kudlička (všichni ČR) 520.

Dálka: 1. Bey (Fr.) 802, 2. Gföhler (Švýc.) 773, 3. Juška 762, ...6. Bystroň (oba ČR) 741.

Trojskok: 1. Zango (Burk. Faso) 17,20, 2. Hess (Něm.) 16,97, 3. Raffin (Fr.) 16,71, ...6. Vondráček 15,89, 7. Vodák (oba ČR) 15,59.

Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,58, 2. Haratyk (Pol.) 21,30, 3. Petersson (Švéd.) 20,90, 4. Staněk (ČR) 20,11.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 94,20, 2. Peters (Gren.) 83,39, 3. Walcott (Trin.) 82,75, 4. Vadlejch 82,31, 5. Veselý 78,52, 6. Florian 73,71, 7. Frydrych (všichni ČR) 71,14.

4x100 m: 1. Švýcarsko (Wicki, Reais, Petrucciani, Mancini) 39,08, 2. ČR A (Stromšík, Polák, Jirka, Veleba) 39,12. ŽENY: 200 m (-1,1): 1. Richardsonová (USA) 22,35, 2. Okagbareová (Nig.) 22,59, 3. Kambundjiová (Švýc.) 22,85, ...6. Vondrová 23,90, 7. Slaninová (obě ČR) 24,22.

800 m: 1. Hodginsonová (Brit.) 1:58,89, 2. Weltejiová (Et.) 1:59,79, 3. Lindhová (Švéd.) 2:01,10, ...9. Ficenec 2:04,45, 10. Hluchá (obě ČR) 2:05,30.

1500 m: 1. Hailuová (Et.) 4:04,20, 2. Mišmašová-Zrimšeková (Slovin.) 4:07,50, 3. Mešešaová (Et.) 4:07,52, ...6. Mezuliáníková 4:08,37, 10. Vrzalová (obě ČR) 4:12,78.

400 m př.: 1. Knightová (Brit.) 54,74, 2. Ryžichová (Ukr.) 55,09, 3. Petersenová (Dán.) 55,76, ...6. Jíchová (ČR) 58,47.

Kladivo: 1. Kopronová (Pol.) 74,74, 2. Tavernierová (Fr.) 73,30, 3. Wlodarczyková (Pol.) 72,72, ...7. Šafránková 67,76, 8. Bártová (obě ČR) 57,81.

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 66,56, 2. Ogrodníková (ČR) 65,13, 3. Kolaková (Chorv.) 60,04, 4. Špotáková 59,49, ...7. Tabačková (obě ČR) 55,58.

4x100 m: 1. ČR do 20 let (Blažková, Lamačová, Šplechtová, Mičunková) 45,36. NÁRODNÍ PROGRAM: Muži - 100 m/běh B (vítr +1,0): 1. Zálevský (ČR) 10,27.

1. Zálevský (ČR) 10,27. Ženy - 400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 52,23, 2. Malíková (ČR) 52,83, 100 m př. (+0,5): 1. Štolová (ČR) 13,30.