Změna pro cyklisty ve sjezdech. UCI upravila pravidla, Sagan už nebude využívat oblíbený styl jízdy

Aigle Mezinárodní cyklistická unie (UCI) upravila pravidla pro závody silničních profesionálů. Platit mají od 1. dubna. Balíček omezení, jenž má být krokem ke zvýšení bezpečnosti závodníků, však největší esa pelotonu přijala s nevolí. Nově má být totiž zakázána například jízda na rámu kola, kterou při sjezdech tak rád využívá trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan.

Nová bezpečnostní ustanovení byla podle UCI představena po „dlouhém konzultačním procesu“. Vedle zákazu speciální pozice známé jako „super tuck“, kterou vedle Sagana použila v posledních letech dlouhá řada závodníků kvůli lepší aerodynamice, má být zapovězeno odhazování prázdných bidonů či jiného „odpadu“ mimo zóny, které jsou k tomu vyhrazeny. Zakázané budou i opěrky rukou na časovkářských speciálech.

A nespokojených hlasů přibývá. Je přitom zřejmé, že nejkontroverznější je právě zákaz posedu na rámu. „Příště zakážou sledování hodinek a vystrkování loktů,“ ulevil si na twitteru čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome. „Od UCI je to nonsens. Existují jiné faktory bezpečnosti, které jsou důležitější. Na ty by se měli šéfové podívat a vyřešit je,“ doplnil ho Egan Bernal, jenž slavil celkový triumf na Tour v roce 2019.

Diví se i mnozí další. „Je to úplně běžná součást sjezdů, běžná součást aerodynamické pozice. Je to, jako kdyby lyžařská federace zakázala jezdit sjezdové lyžování v klubíčku. Je to prostě přirozená věc,“ prohlásil pro Radiožurnál Leopold König.



„Spousta závodníků útočí a spousta etap končí po sjezdu. Je to jedna ze součástí cyklistiky a myslím si, že mezinárodní cyklistická federace se ubírá špatným směrem,“ doplnil König, šestý muž Gira d’Italia 2015 a sedmý jezdec celkového pořadí Tour de France 2014.

„Samozřejmě bychom měli být vzorem pro mladé kluky a ti, když to zkouší poprvé, tak to může být nebezpečné. Na druhou stranu my to používáme jenom v situacích, když jedeme na špici někde z kopce, sami, a víme, že je to rychlejší. Děláme to často, takže já to jako nebezpečné nehodnotím,“ uvedl Zdeněk Štybar, specialista na jednorázové závody, který však už nastoupil také do osmi závodů Grand Tours.

Rozhodnutí o zákazu do jisté míry akrobatické pozice naopak chápe František Raboň. „Musím jako bývalý cyklista říct, že nejrychleji jsem jel v závodě Kolem Ománu, kde byl rovný sjezd, tak jsem dosahoval rychlosti až 109 kilometrů v hodině. To už mi ale z toho opravdu nebylo dobře,“ připomněl Raboň.