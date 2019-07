Znám plavce, kteří neprošli kontrolou omylem. Tím pádem dopují i Australané, obrací trenér Sun Janga

Kwangdžu Australský kouč kontroverzního plavce Sun Janga Denis Cotterell hájí svého svěřence. Soupeře, kteří proti Číňanovi protestovali na stupních vítězů, označil za pokrytce. Mezinárodní federace FINA ve snaze o zabránění dalším incidentům doplnila do svých regulí další ustanovení o zákazu nevhodného chování vůči jiným plavcům v celém průběhu soutěže, což kritizoval britský prsařský světový rekordman Adam Peaty. Zdůraznil, že to plavcům nezabrání ve svobodném projevu.

Trojnásobný olympijský šampion Sun Jang v Koreji rozšířil svou sbírku světových titulů o zlata na 400 a 200 metrů kraul. Při obou medailových ceremoniálech ho jeden ze soupeřů ignoroval, nepodal mu ruku a při fotografování stál opodál. Nejdříve to byl Australan Mack Horton a po něm Brit Duncan Scott, na kterého se rozladěný Sun Jang slovně obořil.

Důvodem kritiky jsou Sun Číňanovy problémy s dopingem. Loni údajně kvůli nevhodnému chování komisařů rozmlátil bezprostředně po kontrole vzorky své krve kladivem. Od světové federace FINA dostal jen napomenutí, ale Světová antidopingová agentura WADA se proti tomu odvolala a v září bude Sun Jangův případ projednávat CAS.

Australan Cotterell, který se Sun Jangem s přestávkami spolupracuje 11 let, považuje označení svého svěřence dopingovým podvodníkem za urážku. „Jaká je definice dopujícího podvodníka? Je to někdo, kdo neprošel testem? To bychom takové podvodníky měli i v australském týmu. Měl jsem v týmu lidi, kteří neprošli kontrolou nedopatřením a bez vlastního zavinění. Nikdy bych je nenazval podvodníkem. To mi připadá pokrytecké,“ uvedl v rozhovoru pro australská média.

Duncan Scott tojí mimo stupně vítězů

Sun Jang si v roce 2014 odpykal tříměsíční trest. Hájil se, že zakázanou látku obsahoval lék na srdce. Když loni rozmlátil odebrané vzorky kladivem, tvrdil, že komisaři neměli příslušné oprávnění. „Po stovkách a stovkách kontrol znáte protokol. Oni ho nedodrželi a jsou na to důkazy. Když to neprobíhá správně, tak byste dali krev neznámým lidem, kteří nemají pověření?“ komentoval to kouč.



Horton i Duncan dostali za své protesty při ceremoniálech napomenutí od světové federace FINA, ale mají podporu většiny plaveckých kolegů. A podle hvězdného britského prsaře Peatyho se plavci hodlají dál vyjadřovat, ať už FINA doplňuje do svých regulí cokoliv. „Sportovci mají svobodu projevu, a když zjistíme, že něco je špatně a že se podvádí, tak proč bychom neměli být slyšet?“ prohlásil.