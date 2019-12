Znovu kousek od vrcholu. Český šipkař se stal vicemistrem MS do 18 let

Šipkám se věnuje jen chvíli, přesto se prosadil i mezi těmi světovými hvězdami. Český šipkař Adam Gawlas před pár měsíci oslavil své sedmnácté narozeniny, ke kterým dostal svůj první terč. Od té doby se stihl stát vicemistrem světového šampionátu do 23 let a probojovat se do finále MS do 18 let. I tam skončil těsně pod vrcholem. V souboji o titul nestačil na Ira Keana Barryho a skončil na druhém místě.

VIDEO: Historický průlom. Angličanka Sherrocková se stala první ženou, která na MS v šipkách porazila muže Pro sedmnáctiletého kluka z vesnice Návsí, který se šipkám věnuje teprve chvíli, to je však obrovský úspěch. Jen za poslední měsíc se zúčastnil dvou světových šampionátů a z obou si odvezl stříbro.

„V únoru na narozeniny jsem dostal terč a začal jsem více házet. Předtím jsem hrál jiné sporty a strašně nemám rád porážky. Takže když jsem dostal terč, pořád jsem trénoval, abych byl lepší než ostatní. Prohrát, to je pro mě něco nesnesitelného,“ vysvětloval své začátky před šampionátem v rozhovoru pro aktualne.cz.

Poslední úspěch si připsal v sobotním finále světového šampionátu do 18 let, které se konalo v londýnském Alexandra Palace. Juniorské MS bylo zahájením toho seniorského a Adam Gawlas v něm podlehl irskému mladíkovi 3:5. ️ "It's an amazing feeling!"



Irish prospect @KBarry180 won the @JDCdarts Scott Farms International Junior World Championship final earlier today at Ally Pally.



▶️ Read more: https://t.co/SjSW6C877F pic.twitter.com/Kiqs1AGeIM — PDC Darts (@OfficialPDC) 21. prosince 2019 Českého sportovce ocenil i soupeř. „Je to pro Adama obrovský úspěch, je to opravdu dobrý vrhač,“ pochválil ho Barry a i on se pozastavil nad tím, že Galwas hraje teprve chvíli. „Dostal se do finále World Youth Championship, to nějakou chvíli trvá. Nehází ani rok, kdo ví, čeho může dosáhnout v dalších třech čtyřech letech.“ Čerstvý šampion také doufá, že se s českým talentem ještě někdy utká. „Je to velmi dobrý hráč, rád budu sledovat, jak se mu v dalších letech bude dařit. Doufám, si spolu zahrajeme častěji.“