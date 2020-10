Žokej Myška o legendárním Taxisu: V dnešní době už přežitek, měly by ho doplnit odskokové bariéry

Pardubice Devatenáctkrát najížděl žokej Jaroslav Myška na Taxis. Výrazné kolize ho zde nikdy nepotkaly, přesto si myslí, že úprava čtvrtého skoku kurzu Velké pardubické je po 30 letech nutná. „Není čas na hrdinství. A není čas myslet na historii dostihu. Dnešní doba jí už neodpovídá a my musíme koukat dopředu, nebo dostihy tyhle smrtelné pády zničí,“ říká v rozhovoru pro MF DNES žokej Jaroslav Myška.

Na poslední tragický skok Sottoventa přes Taxis reagoval Dostihový spolek zřízením komise odborníků, která se zaměří na bezpečnost koní a jezdců na závodišti a zváží případné úpravy překážek. Na co byste upozornil vy, pokud byste byl za žokeje přizván?

Jsem pro, aby Taxis doplnily odskokové bariéry. Tím by se Taxis sladil s ostatními překážkami na závodišti a jsem pro, aby se příkop za Taxisem zúžil. Pak by mohli být spokojení všichni.

Takže Taxis v téhle podobě je přežitek?

Ano, přesně tak. Avizuju to už několik let. Koně, kteří tam v minulosti spadli a museli být utraceni, Taxis neskočili.



No právě, takže není to jen souhra nešťastných náhod. Dobře připravený kůň to přece musí skočit.

Ale vezměte Sottoventa. To byl mimořádně kvalitní kůň, který suverénně vyhrál kvalifikaci a taky si s tím neporadil. To není věc koně, který nemá zkušenosti. To můj kůň taky neměl. Kůň jede na Taxis proti křoví, nemá tedy na co koukat. Kůň reaguje na bílou nebo oranžovou barvu. Proto třeba v Anglii mají skoky do těchto barev. Proto easy fix v Pardubicích je oranžový. Viděl jsem je i ve Francii. Když není, co by koně zaujalo, zjistí problém, až když je před tím. A je průšvih. V lepším případě to neskočí vůbec, nebo to na poslední chvíli nějak vyřeší, ale všechno to smrdí nějakým průšvihem.

Je třeba upravit Taxisův příkop? Petr Přikryl, veterinární lékař: „Nemám vyhraněný názor, Taxis je ale to nejmenší zlo v dostihovém sportu. Za patnáct let, co na dostihovém závodišti vykonávám veterinární dozor, si nemyslím, že je třeba překážku měnit. Ale rád si poslechnu i názory odborníků z jiných oblastí.“

Martina Růžičková, trenérka: „Taxis není třeba měnit, to už bychom z něj mohli vytrhat živý plot a nechat koně běhat po rovině. Taxis je skočitelný, dřív jezdili Velkou skokani, teď ji jezdí rychlíci. Smrt v dostihu je krutá, ale angličtí plnokrevníci jsou pro tento sport šlechtěni.“ Čestmír Olehla, trenér: Ne, ne. Velká pardubická je nejtěžší dostih na kontinentu a Taxis už zaznamenal tolik úprav, že by se s ním již hýbat nemělo. Překážka by měla určitě zůstat jako doposud bez odskokových prken, ta by nadělala ještě více neštěstí.“ Josef Bartoš, žokej: „Podle mého názoru není potřeba s Taxisovým příkopem nijak hýbat, i když na něm letos zahynul Sottovento od nás ze stáje. Osobně bych s ním moc nedělal, ale víc hlav víc ví. A pokud rozhodnou, že je třeba překážku upravit, tak to tak bude.“ Václav Chaloupka, čtyřnásobný vítěz Velké: „Za mě by se s Taxisem hýbat nemělo, před lety se něco podobného zkoušelo na Hadím příkopu a koně odskakovali příliš brzy. Obával bych se tedy, že pokud by se dal odskok k Taxisu, tak by i tady koně odskočili dřív a nemuseli by doletět až za příkop.“

A nebudou koně na ten odskok víc koukat, jak někteří lidé tvrdí?

Proč by na to koukali? Když jdou koně do finále Velké pardubické, před nimi stojí Havlův skok. V něm to bílé prkno je. Roky. A koukají na to koně, nebo brzdí? Jsou na konci sil, ale nekoukají. Ten úsek je pro koně neskutečně obtížný. Vycválá z oranice a má tam tři cvalové skoky k překážce. A když mu to v téhle fázi nevyjde a musí přidupnout zrovna tady, tak to je tak extrémně těžké pro koně, že chyba může nastat. To je finále Velké, neskutečně těžký konec.

A nepomohlo by skákat přes Taxisův příkop častěji než jen jednou do roka?

Jenže když se něco moc trénuje, kůň přijde na to, že si může ulevit, proběhnout křoví. Nic ho nezvedne, žádná bariéra ve skoku mu neřekne, že má skočit, a ne ho promést, vždyť je to křoví. Ale za tímhle křovím je ještě příkop. Je třeba udělat něco, aby se kůň odrazil a nabral výšku, a pak přeletí i ten příkop. Mně nevadí, když kůň skočí o cvalový skok dřív, protože má rychlost. Pro mě je průšvih, když neskočí vůbec. Loni se mi stalo, že Bridgeur přicválal až k Taxisu, přidupl, cítil jsem, že se odráží do živého plotu, kde jsou silné klacky jako blázen. Byl jsem rád, že to loni vůbec dolétl. Vycházím ze své dlouholeté praxe.

A je ještě někde místo, které potřebuje vylepšení?

Jinde nemám problém. Pardubická dráha je na vysoké úrovni. Když tomu pomůže počasí, tak nemám výtek.