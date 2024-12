Ostudná první půle se čtyřmi brankami. České házenkářky na Euru dohrály

Český tým zakončil své účinkování na šampionátu s bilancí dvou porážek a jednoho vítězství proti Srbsku a v tabulce obsadil s dvěma body nepostupové třetí místo. Už po základní skupině vypadl na Euru potřetí za sebou, přičemž před dvěma lety se minulého mistrovství nezúčastnil. Češky nenavázaly na nečekanou osmou příčku z loňského světového šampionátu, kde je poprvé na velké akci vedl Dahl.

Česko – Černá Hora Utkání základní skupiny Eura žen v podrobné reportáži

„Prohrály jsme si zápas v prvním poločase. Chtěla bych se za něj omluvit, to nebyl výkon, kterým bychom se chtěly prezentovat. Někdy se nedaří, přijímáme za to zodpovědnost. Nejsme šťastné, chtěly jsme postoupit ze skupiny. Věřím, že se vrátíme silnější,“ řekla v nahrávce pro média kapitánka Veronika Malá.

Úvod zápasu pozdějšímu českému trápení v útoku příliš nenasvědčoval. Jeřábková v páté minutě zvýšila na 3:1, od té doby ale Dahlovy svěřenkyně prožily „hororovou“ pasáž. Na mezinárodní úrovni naprosto ojediněle zhruba 17 minut neskórovaly a norský kouč na lavičce jen nevěřícně kroutil hlavou.

Češky byly v útoku naprosto bezradné, téměř se nepouštěly do akcí jedna na jednu a ztrácely i ty nejjednodušší míče. Ani Černohorkám se přitom v ofenzivě příliš nevedlo a několikrát nechaly vyniknout brankářku Novotnou.

Kouč Bent Dahl promlouvá k českým házenkářkám během zápasu s Černou Horou.

Mistryně Evropy z roku 2012 daly za první půli jen 12 gólů, přesto jim to stačilo k pohodlnému vedení o osm branek. Češky měly za úvodních 30 minut jen dvacetiprocentní úspěšnost střelby a kromě kanonýrky Jeřábkové se žádná z dalších hráček nedokázala prosadit.

„Jen čtyři góly za první poločas, to jsem ještě nikdy nezažil. Začali jsme být strašně pasivní, jen Markéta Jeřábková hrozila, zbytek hráček se velmi bál hrát. Teď si nedovedu vysvětlit, proč tomu tak bylo. V obraně jsme byli dobří, ale nenašli jsme správný rytmus v útoku,“ prohlásil Dahl.

„Takový první poločas jsme asi nikdy nezažily. Dát za 30 minut jen čtyři góly, to je absolutně nepřijatelné. Výpadek jako ..., nechci být sprostá. Jít do druhého poločasu s osmibrankovým mankem proti týmu jako je Černá Hora je nadlidský úkol,“ uvedla Jeřábková.

Po změně stran Dahlovy svěřenkyně začaly energicky a velkým tlakem. Za necelé čtyři minuty daly pět branek, tedy více než na celou první půli, a rychle snížily na 9:13. Pak však v útoku znovu začaly kupit nepřesnosti a soupeř sérií pěti gólů definitivně rozhodl.

Markéta Jeřábková střílí v zápase s Černou Hornou.

Dahl postupně poslal do zápasu i některé hráčky z lavičky a Češky se ještě pokusily závěr aspoň trochu zdramatizovat. Za druhou půli daly nadprůměrný počet 17 branek, dvakrát ještě snížily na rozdíl pěti gólů, ale obhájkyně bronzu už si třetí vítězství ve skupině pohlídaly.

Národnímu týmu nevyšla odveta za porážku s Černohorkami v loňském souboji o sedmé místo na mistrovství světa. Na evropském šampionátu český tým potvrdil negativní bilanci z posledních let a prohrál tam potřinácté z minulých 14 zápasů.

„Je to neúspěch, co si budeme vykládat. Po několika letech jsme měly šanci, kterou jsme nechytily. Je třeba pracoval dál. Na druhou stranu hráčky z týmů, proti kterým jsme hrály, jsou ve velmi kvalitních klubech. S naší českou ligou se to srovnávat nedá. To nejsou výmluvy nebo alibi, ale fakt,“ řekla Jeřábková.