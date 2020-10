Zrádný Taxis stál život dalšího koně. Váňův Sottovento si na něm zlomil vaz

Nejnáročnější překážka v celé Evropě, která už stála život několika koní, si vybrala další daň. V jubilejním 130. ročníku Velké Pardubické na něm položil život kůň trenéra Josefa Váni staršího Sottovento. Zlomil si prý vaz.

Měl před sebou velkou kariéru, další závod už ale nepoběží. Osmiletý valach ze stáje Josefa Váni Sottovento sice nebyl považován za největšího favorita závodu, přesto byl první volbou žokeje Jana Kratochvíla. Vítěz Velké pardubické z roku 2017 nechtěl obhájce Theophilla, ani No Time To Lose, se kterým před třemi lety prestižní závod vyhrál. Chtěl Sottoventa, protože v něm viděl obrovský potenciál.

Jenže Sottovento nedokázal zrádný příkop přeskočit. Vlastně se před překážkou skoro vůbec neodrazil a do příkopu tak vběhl v plné rychlosti. Přímo před ním už havaroval No Time To Lose, vítěz z roku 2017 se však otřepal a ze zrádné trasy odběhl, ač bez jezdce na zádech. To Sottovento dopadl mnohem hůř. Do kraje příkopu narazil předníma nohama.

Zatímco ostatní běželi dál, osmiletý hnědák se v křeči svíjel na zemi. Hrůzný pohled, který vlil slzy do očí snad všem divákům u televizních obrazovek, od první chvíle naznačoval ten nejhorší možný scénář. Osmiletý hnědák se už na nohy postavit nezvládl. Na Taxisu jeho život skončil.

Taxis je tradiční čtvrtou překážkou každoročního závodu Velká pardubická. Je nejznámější a zároveň nejnebezpečnější překážkou celého závodu. Kvůli tomu, že stál život již několika koní byl značně zjednodušen. Původně se jednalo o 2 metry hluboký a 5 metrů široký příkop za 150 cm vysokým živým plotem. Dnes je podstatně kratší a doskočiště jemnější. Ani jeho zmírnění však nestačilo k tomu, aby zamezilo úmrtí koní.

K dnešnímu datu položilo na Taxisu život již 25 koní. Před Sottoventem na něm před dvěma lety zemřel Vicody, v roce 2014 pak Zulejka. “Odmítám názor, že je Taxis pohřebištěm koní. Zkušený jezdec a dobře připravený kůň, který umí skákat, si s Taxisem poradí,” tvrdil ještě před lety Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické.

Tato slova však po 130. ročníku tohoto proslulého závodu zřejmě zmírní. Těžko by se dal označit Jan Kratochvíl, vítěz z roku 2017, za nezkušeného jezdce. A že by byl Sottovento, ambiciciózní dostihový kůň pod Váňovým vedením, špatně připravený?