Bývalá překážkářka Hejnová v Paříži převzala olympijské stříbro z Londýna

Pořadí se změnilo po diskvalifikaci původní vítězky Natalji Anťuchové z Ruska. Dvojnásobná mistryně světa Hejnová se o posunu na druhé místo dozvěděla v říjnu 2022, když byla v porodnici po narození syna Matyáše.

Mezinárodní olympijský výbor přerozdělení medailí definitivně potvrdil loni v březnu. Hejnová pak svůj bronz odevzdala, takže až do dnešního ceremoniálu neměla žádnou vzpomínku na medailový závod z roku 2012. V Londýně němž získala svůj jediný cenný kov pod pěti kruhy.

Zuzana Hejnová na olympojských hrách v Londýně.

Medaili převzala od někdejšího biatlonového šampiona Martina Fourcadea. „Jak už jsem říkala několikrát, pro mě se toho zas tolik nemění, ale mohla jsem si to znovu připomenout a užít si ceremoniál znova a mám cennější medaili,“ řekla Hejnová novinářům.

Domnívá se, že medaile, kterou nyní dostala, je zbrusu nová. „Myslela jsem, že bude od Lashindy, ale je fakt úplně nová, takže si myslím, že je vyrobili nově, ačkoliv jsme je posílali. Nebo se k ní hezky chovala,“ uvedla Hejnová.

Ceremoniál v Parku šampionů se jí líbil. „Nečekala jsem, že bude takhle velký. Hlavně se mi líbilo, že jsme se sešly všechny tři, takže to mělo takové svoje kouzlo. Úplně se mi vrátily vzpomínky na celý závod,“ svěřila se. S bývalými soupeřkami si popovídaly. „Ale úplně ne o závodech a atletice, spíš o dětech, které nás teď asi nejvíce spojují. Bylo to hrozně fajn. Úplně jiné, než když jsme spolu soupeřily,“ pochvalovala si Hejnová.

Atletickou kariéru ukončila po vleklých zdravotních problémech na jaře 2022, kdy už byla těhotná. Na olympijské hry do Paříže přijela celkem na čtyři dny. Navštívila jako divačka atletické soutěže včetně čtvrtečního finálového bloku, v němž obsadil čtvrté místo oštěpař Jakub Vadlejch a zásluhou Sydney McLaughlinové-Levroneové padl další světový rekord v její bývalé disciplíně.

Zuzana Hejnová (vlevo) převzala v Paříži olympijské stříbro z her v Londýně 2012. Zlato z běhu na 400 metrů překážek získala nově Lashinda Demusová (uprostřed) z USA a bronz Jamajčanka Kaliese Spencerová, která původně doběhla čtvrtá.

„Čas Sydney (50,37) je úplně jako z jiné říše. To prostě je fakt neuvěřitelný, kam se to posunulo,“ řekla Hejnová. „A skoro bych řekla, že furt tam má rezervu, že kdyby tam měla někoho, kdo by na ni trochu tlačil, tak je schopná běžet pod 50. Nebo kdyby běžela s klukama. Ona běhá neuvěřitelně lehce a naučila se i techniku na obě nohy, takže je střídá úplně vlastně bez jakékoli chyby,“ dodala.

Aktuálně pracuje Hejnová pro Český atletický svaz jako reprezentační trenérka pro sprinty a překážky. Má tak pod dohledem i svoji potenciální nástupkyni Nikoletu Jíchovou, která po čtvrtém místě na mistrovství Evropy nepostoupila na olympijských hrách i vinou zraněného levého kolena do semifinále.