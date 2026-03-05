Dlouhé a napínavé drama v NBL. Opava v derby vyhrála až po třetím prodloužení

  12:45
Až třetí prodloužení muselo rozhodnout středeční derby mezi Ostravou a Opavou v 7. kole nadstavby basketbalové ligy. Tříhodinovou bitvu vyhráli hosté z Opavy 121:117 a připsali si třetí vítězství z posledních čtyř zápasů. Ostrava naopak prohrála popáté v řadě a uzavírá tabulku skupiny A1.
Opavský Isaiah Gray (vpravo) si hlídá balon během derby proti Ostravě.

Opavský Isaiah Gray (vpravo) si hlídá balon během derby proti Ostravě. | foto: NH Ostrava

Lynn Greer z Ostravy si hlídá balon během derby proti Opavě.
Opavský Wesley Lavon Person zakončuje v derby proti Ostravě.
Lynn Greer z Ostravy zakončuje v derby proti Opavě.
Filip Zbránek z Opavy (zády) se snaží zablokovat střelecký pokus Michala...
„Dnes to všechny stálo spoustu sil. Velký respekt pro hráče, ti ukázali velkou vůli dotáhnout utkání. Byl to neuvěřitelný zápas,“ uvedl trenér opavských basketbalistů David Zach pro nbl.cz. „Věřím, že nás ta výhra nakopne, bylo to potvrzení charakteru našeho týmu.“

Vyrovnaný duel osmého se sedmým skončil po řádné hrací době 77:77. V prvním a druhém prodloužení Opava zachraňovala zápas: necelé dvě sekundy před koncem první pětiminutovky srovnal na 91:91 Vyroubal, do třetího prodloužení pak poslal duel vyrovnáním osm sekund před koncem druhého nastavení na 101:101 Gray.

V úvodu třetí dodatečné pětiminutovky pak Opava odskočila do šestibodového vedení a náskok už nepustila. „Gratuluji Opavě k výhře v derby. Byl to dnes skvělý zápas, jak pro diváky, tak i pro nás pro trenéry,“ smekl kouč Ostravy Adam Choleva.

„Dnes to bylo po základní hrací době v obraně dobré. 71 bodů je přesně to, co jsme chtěli. Plnili jsme plán od A do Z. Bohužel jsme nebyli šťastní, dvakrát jsme měli Opavu na lopatě, ale nepovedlo se to ukončit. Pak nás Opava fyzicky přehrála. Když ale budeme bránit jako dneska, tak věřím v lepší zítřky. Kluci ukázali lidem, že chtějí bojovat,“ doplnil.

Nejlepším střelcem maratonského duelu byl s 34 body domácí Lynn Greer, jen o bod méně nastřílel hostující Wesley Lavon Person.

Basketbalová Maxa liga mužů

7. kolo nadstavby, skupina A1

Ostrava - Opava 117:121 po třetím prodloužení (20:19, 37:39, 61:59, 77:77 - 91:91, 101:101)
Nejvíce bodů: Greer 34, Keenon 18, Cato 17 - Lavon Person 33, Gray 24, Puršl 17.

Maxa liga mužů – nadstavba, skupina A1
1.Nymburk252412528:193396,0
2.Pardubice282172613:222275,0
3.Brno2717102312:228263,0
4.Děčín2816122321:238257,1
5.Písek2715122411:237955,6
6.Ústí nad Labem2715122342:228355,6
7.Opava2714132418:233751,9
8.Ostrava2910192515:268934,5
