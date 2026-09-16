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Washington brání Ovečkina za video s Lavrovem. V Rusku má rodinu, odůvodňuje

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  15:11aktualizováno  15:11
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Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem vstřelil 1000. kariérní gól v NHL, zároveň ale musel kousat porážku, která jeho týmu dál snižuje naděje na postup do play off. | foto: Reuters

Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...
Alexandr Ovečkin pózuje se členy ruského parlamentu.
Hokejista Alexandr Ovečkin diskutuje s předsedkyni horní komory ruského...
Hokejový útočník Alexandr Ovečkin předává svůj podepsaný dres ruské předsedkyni...
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Hokejový Washington se vyjádřil k propagačnímu videu strany Jednotné Rusko, v němž stojí útočník Alexandr Ovečkin za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Čin nikterak neodsoudil, svého kapitána brání.

„Alex Ovečkin je ruský občan, který v pauze mezi sezonami žije se svou rodinou v Moskvě a bude tam žít i po ukončení kariéry,“ stojí v úvodu oficiálního prohlášení, které zaslal agentuře Associated Press mluvčí klubu Sergej Kočarov.

„Letos v létě, když byl v Rusku, ho jeho země požádala o účast na video kampani. Jako nejdéle působící sportovec ve Washingtonu D.C. a opora místní komunity se on i my soustředíme na nadcházející sezonu a na jeho trvalý přínos na ledě i v našem městě,“ doplnil.

Tak zní celé stanovisko.

Capitals tím reagovali na četné reakce různých médií, která na video upozorňovala. Jedná se o krátký předvolební spot vládnoucí ruské strany, kterou do víkendových voleb vede z čela kandidátky právě Lavrov.

Ten ve videu mimo jiné říká: „Když nám lžou a nedodržují slovo, ať si to vyčítají sami. A kdo k nám přijde s mečem, ať nečeká milost: postavíme se proti tomu všichni společně, jako dnes. Když s námi jednají čestně, vždy se dohodneme.“

Stranu podporují mimo jiné mnozí sportovci, současní i ti po kariéře. Například bývalý hokejista Vjačeslav Fetisov, šachista Sergej Karjakin nebo MMA zápasník Fjodor Jemeljaněnko.

Nejvíce ohlasů však míří za Ovečkinem, jenž se hlásí k prezidentu Vladimiru Putinovi už několik let. V roce 2017 mu založil Putin Team, chodí s ním na společenské akce, navštívil také ruský parlament.

Svou rétoriku nezměnil ani po vypuknutí války na Ukrajině, kde kromě strohého přání „ne válce“ doplnil: „Putin je můj prezident. Ale já jsem sportovec, nikoliv politik.“

Video s Lavrovem odsoudila celá řada osobností, mezi nimi také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, jenž patří mezi nejhlasitější odpůrce války.

„Všichni lidé na snímku se rozhodli oficiálně podpořit ruskou imperialistickou válku na Ukrajině. Mezi nimi jsou i hokejista Ovečkin a bývalý hokejista a kapitán národního týmu Fetisov. Kvůli každému z nich zahyne mnoho Ukrajinců a Rusů,“ napsal na X.

Agentura Associated Press zažádala o vyjádření také NHL, ta se však odkázala pouze na prohlášení Washington Capitals.

Sám Ovečkin by měl už ve čtvrtek na startu tréninkového kempu týmu mluvit s novináři. Při rozhovorech se však k válce nevyjadřuje.

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