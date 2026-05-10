Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

  15:39
Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na Slavii ví, že si do Edenu nikdy nezajde. Klub mu vyměřil nejpřísnější možný trest doživotního zákazu vstupu na stadion.

„Dotyčný byl na základě spolupráce bezpečnostních složek a kamerových záznamů stadionu identifikován a následně se ke svému jednání sám přihlásil. Klub poté případ vyhodnotil v souladu s návštěvním řádem,“ napsala na svém webu Slavia.

Návštěvní řád zapovídá jakýkoli svévolný vstup na hrací plochu, což zároveň upravují i soutěžní řády Fotbalové asociace ČR a Ligové fotbalové asociace.

Kvůli tomu, že klub nezabránil, aby se takový incident hromadně stal, pyká u disciplinární komise, kde Slavii hrozí kontumace derby i budoucí uzavření stadionu.

„Klub považuje fyzické napadení hráče během utkání za jednu z nejzávažnějších forem narušení bezpečnosti a veřejného pořádku,“ odsoudila Slavia fanouškovo jednání.

Odrazuje vás chování fanoušků jako při derby od návštěv fotbalové ligy?

Sparťanský brankář Surovčík byl posléze vysvlečen z dresu a odveden za pomocí člena slávistického realizačního týmu k lavičkám a do bezpečí tunelu. Sparťané poté kvůli obavám o bezpečnost odmítli utkání dohrát a ze stadionu odjeli autobusem.

„S ohledem na mimořádnou závažnost incidentu a ohrožení zdraví hráče rozhodlo představenstvo klubu o uložení maximální možné sankce dle návštěvního řádu, tedy doživotního zákazu vstupu do Fortuna Areny,“ vysvětlila Slavia.

„Klub zároveň zdůrazňuje, že bezpečnost hráčů, realizačních týmů, zaměstnanců i fanoušků je pro klub absolutní prioritou a podobné jednání nebude v žádném případě tolerováno,“ dodala.

Trest je to v českém prostředí mimořádný, byť ne ojedinělý. Před rokem přistoupila ke stejnému kroku i Sparta, která doživotně zakázala vstup na Letnou fanouškům, jež se v centru Olomouce před pohárovým finále vyfotili se zdviženou pravicí a v bílých kápích. V roce 2022 zase trestala Slavia pětiletým zákazem vstupu po utkání s Plzní kvůli neoprávněnému vstupu na trávník.

Slavia dál hodlá zjišťovat totožnost těch, kteří v sobotu večer vnikli na hřiště, a adekvátně je potrestat. Zároveň od nich plánuje vymáhat všechny škody, jak už dříve potvrdil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, Disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z Tribuny Sever,“ ujistil.

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
