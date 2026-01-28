ONLINE: Pafos - Slavia, za hosty hrají Cham i Prekop. V sestavě domácích David Luiz

Slavia do vyřazovací fáze Ligy mistrů nepostoupí, se třemi body byla před závěrečným dějstvím ve společné tabulce třetí od konce. Ještě nevyhrála stejně jako Kajrat Almaty a Villarreal.
Povede se jí to konečně na Kypru?
Trenér Jindřich Trpišovský pro splnění dílčího cíle zvolil sestavu: Staněk – Zima, Ogbu, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji – Cham, Prekop, Provod.
Slavia odehrála šest zápasů Ligy mistrů na podzim, v nichž s Bodö/Glimt, s Bilbaem a v Bergamu remizovali. Podlehla Arsenalu, na Tottenhamu a na Interu. Jarní část začala před týdnem porážkou 2:4 proti Barceloně.
Pafos, který Ligu mistrů hraje poprvé v historii, má šest bodů a před soubojem se Slavií mohl teoreticky myslet na postup do play off, kam půjde čtyřiadvacet ze šestatřiceti účastníků.