ONLINE: Pafos - Slavia, za hosty hrají Cham i Prekop. V sestavě domácích David Luiz

Osmý zápas v letošním ročníku Champions League a také poslední. Slávističtí fotbalisté se s evropskými poháry rozloučí na Kypru proti Pafosu. Utkání, které se hraje na stadionu v Limassolu, můžete od 21 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu do sítě Barcelony. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slavia do vyřazovací fáze Ligy mistrů nepostoupí, se třemi body byla před závěrečným dějstvím ve společné tabulce třetí od konce. Ještě nevyhrála stejně jako Kajrat Almaty a Villarreal.

Povede se jí to konečně na Kypru?

Trenér Jindřich Trpišovský pro splnění dílčího cíle zvolil sestavu: Staněk – Zima, Ogbu, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji – Cham, Prekop, Provod.

Slavia odehrála šest zápasů Ligy mistrů na podzim, v nichž s Bodö/Glimt, s Bilbaem a v Bergamu remizovali. Podlehla Arsenalu, na Tottenhamu a na Interu. Jarní část začala před týdnem porážkou 2:4 proti Barceloně.

Pafos, který Ligu mistrů hraje poprvé v historii, má šest bodů a před soubojem se Slavií mohl teoreticky myslet na postup do play off, kam půjde čtyřiadvacet ze šestatřiceti účastníků.

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Pafos FC Pafos FC : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
