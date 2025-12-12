Panenka má vlastní boty. Limitka od Botasu odkazuje na dloubák i Bohemku

Legenda československého fotbalu Antonín Panenka spojila síly s českou značkou Botas a vznikla osobní kolekce obuvi slavného hráče. Limitovaná edice vychází z Panenkova slavného vršovického dloubáku i lásky k Bohemians. Není však jediným fotbalistou, který se v Česku pustil na módní trh.

„Kolekce ikony světového fotbalu. Zlatá odkazuje na legendární moment na mistrovství Evropy, kdy se začala psát historie vršovického dloubáku. Zelená zase na klub jeho srdce. Střih jsme navrhli ve spolupráci s Panem Fotbalistou, je inspirovaný jeho kopačkami. V základní sestavě samozřejmě musí být i naše pravá kůže a ruční výroba ve Zlíně,“ uvádí firma na svých stránkách.

Limitované boty Antonína Panenky stojí 2 999 Kč.
Součástí kolekce je také stylové tričko s Panenkovým motivem za 888 Kč.
Panenka uvádí limitovanou kolekci bot. Odkazuje v nich na Bohemku i svou kariéru
Botas zároveň upozorňuje, že jde o skutečně limitovaný produkt. „Naši ševci sice nasadili neuvěřitelnou rychlost, ale do Vánoc stihneme jen omezené množství. Abychom dárek vyšperkovali k dokonalosti, do každé krabice přidáme i sběratelskou kartičku s podpisem pana Panenky.“

Antonín Panenka patří k nejvýraznějším osobnostem československého fotbalu. Do historie se nesmazatelně zapsal v roce 1976, kdy ve finále mistrovství Evropy proti Západnímu Německu proměnil rozhodující penaltu legendárním „dloubákem“. Tato technika od té doby nese jeho jméno a používají ji hráči po celém světě.

Většinu kariéry spojil s Bohemians Praha, kde se stal ikonou a později i čestným prezidentem klubu. Jeho fotbalové charisma i osobnostní přesah z něj udělaly legendu, kterou znají i lidé mimo fotbalové prostředí. Panenka se navíc celý život věnuje práci s mládeží, charitě i reprezentaci Bohemky doma i v zahraničí.

Jeho kolekce je v Česku mezi fotbalisty rarita. V domácím prostředí jde o jednu z prvních skutečně osobních řad obuvi přímo spojených s konkrétním hráčem. Ve světě je však běžné, že sportovní značky nabízejí modely bot či oblečení nesoucí jméno či podpis hvězdných sportovců.

Určité paralely lze najít i v minulosti na české fotbalové scéně. Bývalý záložník Sparty a Liberce Lukáš Vácha představil módní řadu LV6 vytvořenou ve spolupráci s návrhářem Lukášem Macháčkem, která cílila na moderní sportovní módu. Záložník Jan Sýkora zase rozjel vlastní oděvní značku BYJS zaměřenou na pouliční styl.

