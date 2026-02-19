Návrat Rusů na hry. Ukázka naší slabosti, říká Povýšil. Britové vyzývají: Změňte to

Rusku byly nejprve odepřeny vlajka a hymna počínaje hrami v Riu 2016, tehdy však kvůli monstróznímu skandálu v souvislosti se státem podporovaným dopingem. Následně po invazi na Ukrajinu směli v Paříži 2024 a také na právě probíhající zimní olympiádě v Milánu soutěžit pouze takzvaní „neutrální“ ruští sportovci.
Ale to má skončit.
Stejně tak budou ukončeny i postihy pro Bělorusko. Přinejmenším na nadcházející paralympiádě. Vedení paralympijského sportu přiřklo Rusku i Bělorusku právo plně užívat veškeré státní symboly.
„S jejich účastí samozřejmě nesouhlasíme, je to špatně,“ reagoval předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. „Náš názor zůstává pevný a neměnný, vždy jsme byli silně proti jejich návratu. Dokud trvá agrese na Ukrajině, nemají na mezinárodních akcích co dělat.“
Bývalý paraplavec Jan Povýšil na síť X ještě razantněji napsal: „Tohle je násobně horší rozhodnutí než celá kauza Heraskevyč. Je to ukázka i naší slabosti a toho, že prohráváme s Ruskem. Je to ukázka slabostí IPC.“
Podobné názory zaznívají z paralympijských výborů dalších, především evropských zemí.
A z politických kruhů?
Takřka okamžitě se ozvala Británie. Ministryně kultury Lisa Nandyová, pod kterou spadá i sport, vyzvala Mezinárodní paralympijský výbor IPC, aby „naléhavě přehodnotil“ zrušení zákazu startu týmu Ruska: „Toto je naprosto ostudné rozhodnutí. Umožnit těmto sportovcům soutěžit pod vlastními vlajkami, zatímco brutální invaze na Ukrajinu pokračuje, vysílá do světa hrozný signál, že agresorům je vše povoleno.“
Ve čtvrtek dala najevo jednoznačný nesouhlas i italská vláda Giorgie Meloniové. A hostitelská země her může mít velmi silné slovo.
Také Glenn Micallef, komisař Evropské unie pro sport, označil rozhodnutí IPC za nepřijatelné. „Není možná tak podpořit zemi, která nadále pokračuje ve své útočné válce.“ Oznámil, že se nezúčastní zahajovacího ceremoniálu paralympiády a vyzval další politiky, aby učinili totéž.
Neúčast na oficialitách her, kde by měli být společně s Rusy, už potvrdili Ukrajinci, jak sdělil jejich ministr sportu Matvij Bidnyj. „Děkujeme každému ze svobodného světa, kdo učiní totéž,“ dodal. Odmítl však, že by se Ukrajina chystala celé hry na protest bojkotovat.
Šéf ukrajinských paralympioniků Viktor Šuškevič vysvětloval: „Takový krok by znamenal vítězství pro Putina. Pokud bychom se nezúčastnili, Putin by pak mohl doma vyhlašovat, že vyhrál nad ukrajinskými paralympioniky, protože nás dostal z her.“
Bizarnost a děsivost celé situace vyplývá rovněž z nedávného projevu Pavla Rožkova, prezidenta Ruského paralympijského výboru. Ten totiž oznámil, že jedním z hlavních úkolů jeho výboru je nyní zapojit do ruských paralympijských týmů veterány ze „speciální vojenské operace“ na Ukrajině. Hovořil o více než 500 veteránech kteří se už věnují paralympijským sportům, z nichž přes třicet má být v současnosti členy ruské reprezentace.
„Tito sportovci se pak budou moci účastnit i příštích paralympijských her,“ uvedl Rožkov. Neopomněl zdůraznit ani svoji „upřímnou vděčnost“ prezidentu Putinovi a ruské vládě za podporu.
„Je šílené, že takoví lidé mají být součástí ruského národního týmu,“ reagoval ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, jenž byl kvůli své vzpomínkové helmě vyloučen z her v Milánu. „Přijímají bývalé vojáky, aby jim dali na hrách příležitost šířit ruskou propagandu.“
Investigativní portál Suspilne vystopoval některé z těchto sportovců reprezentantů. Část z nich, jako Ivan Širjajev, působili na Ukrajině, protože byli mobilizováni. Jiní, například 49letý Vladislav Šinkar, začali dobrovolně bojovat proti Ukrajině už v roce 2014. Nyní se Šinkar účastní paralympijských šermířských soutěží a šíří proválečnou propagandu. V rozhovoru z prosince 2025 prohlásil: „Svět se velmi brzy změní a ti chlapci, kteří bránili práva Ruska na ukrajinské frontě, budou hájit čest Ruska v mezinárodních soutěžích.“
Na seznamu je také Ciden Geninov z ruské 5. samostatné gardové tankové brigády, která se zúčastnila ruské invaze a okupace Buči v roce 2022.
Zůstává otázkou, kdo nejvíce stál v pozadí za rozhodnutím o znovupřijetí Ruska a zda určitou roli sehrál také Mezinárodní olympijský výbor. MOV a IPC jsou sice organizace nezávislé, ale zároveň hluboce propojené. MOV uznává IPC jako výhradní autoritu pro paralympijský sport a financuje jej.
O přijetí Rusů však hlasoval výhradně čtrnáctičlenný výkonný výbor IPC.
Objevila se tvrzení o politickém tlaku na výsledek tohoto hlasování a o jeho ovlivňování ruskými diplomatickými kanály, byť důkazy pochopitelně scházejí.
Špatně čitelnou postavou je už samotný prezident IPC, Brazilec Andrew Parsons, jenž je současně i členem MOV. V minulosti byl spojován i s podezřením z korupce v souvislosti se zařizováním výhodných pracovních míst v rámci paralympijského sportu své manželce. Je velkým přívržencem bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, ostře kritizovaného za nezvládnutí pandemie covidu v zemi.
Parsons měl být podle insiderů hlavním iniciátorem omilostnění Rusů, už když IPC loni v září poprvé odhlasoval návrat jejich vlajky a hymny.
Později, po silné kritice, vedení IPC poněkud alibisticky uklidňovalo veřejné mínění: „V praxi se žádní sportovci z obou zemí pravděpodobně na hry nekvalifikují, a to kvůli politice jednotlivých mezinárodních sportovních federací, které jim odmítly umožnit kvalifikovat se.“
Tento argument přestal platit, když Rusové podali odvolání ke Sportovní arbitráži CAS, která jim přiřkla právo účastnit se kvalifikací v lyžování a snowboardingu.
Následně, přestože nezískali dostatek potřebných bodů, vedení IPC udělilo některým ruským paralympionikům v rámci speciální kvóty jakési divoké karty na hry.
„IPC tak věnoval nepochopitelný propagandistický dar agresorskému státu, který vede válku proti všem občanům Ukrajiny, a současně tím urazil všechny jeho obětí,“ reagoval Heraskevyč.
Paradoxně, arbitrážní soud CAS, u nějž Rusové vyhráli svůj spor, je tentýž, který nyní potvrdil Heraskevyčovo vyloučení z her kvůli přilbě s fotografiemi zabitých ukrajinských sportovců.
Byla mezi nimi i Karyna Bachurová, šampionka v kickboxu, která přišla o život při ruském bombovém útoku na civilisty v Charkovské oblasti krátce před 18. narozeninami. Její otec Vitalij Bachur nyní uvedl, jak moc jej dojalo, že si Heraskevyč na jeho dceru takto vzpomněl.
„Je to v první řadě vzpomínka na děti a mladé lidi, které Rusové zabili,“ řekl. „Nebylo to žádné politické poselství. Jen fotografie dětí, vzpomínka na ně.“