Medailové naděje české výpravy
- Mezi největší české naděje na medaili na paralympiádě 2026 patří především nevidomá běžkyně na lyžích a biatlonistka Simona Bubeníčková. Teprve sedmnáctiletá závodnice získala na mistrovství světa 2025 v Toblachu zlato na 10 km klasicky a stříbro na 20 km volně a patří k největším talentům světového para lyžování.
- Velké ambice má také český para hokejový tým, který na posledních třech mistrovstvích světa vybojoval tři bronzové medaile v řadě (2023–2025) a do paralympiády vstupuje jako jeden z kandidátů na boj o medaili.
Česká nominace na paralympiádu 2026
|Sport
|Nominace
|Para hokej (Milán)
|Brankáři: Petr Boček, Martin Kudela, Patrik Sedláček
Obránci: Pavel Kubeš, Pavel Doležal, Radek Zelinka, Lukáš Kapko, David Vrubel
Útočníci: Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Michal Geier, Filip Veselý, Martin Žižlavský
|Para alpské lyžování (Cortina)
|Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer
traséři: Iva Křížová, Miroslav Máčala
|Para běžecké lyžování (Val di Fiemme)
|Simona Bubeníčková, Matěj Škoda
trasér: David Šrůtek
|Para biatlon (Val di Fiemme)
|Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzík
traséři: David Šrůtek, Alexandr Paťava
Paralympiáda 2026 – program 4. března
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|9:30
|Para alpské lyžování
|ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA
Paralympiáda 2026 – program 5. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:30
|Para alpské lyžování
|ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko
|19:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA
Paralympiáda 2026 – program 6. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet C): Čína – Korea
|09:05
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet D): Estonsko – Lotyšsko
|09:30
|Para alpské lyžování
|ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
|20:00
|Ceremoniály
|zahajovací ceremoniál
Paralympiáda 2026 – program 7. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para hokej – ČESKO vs. Japonsko
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:30
|Para alpské lyžování
|ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet A): Velká Británie – Slovensko
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet B): Korea – Lotyšsko
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet C): USA – Čína
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet D): Norsko – Švédsko
|10:00
|Para biatlon
|sprint – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení)
|10:05
|Para hokej
|základní skupina – skupina B: ČESKO – Japonsko
|11:00
|Para snowboard
|ženy – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace)
|11:21
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-UL (kvalifikace)
|11:42
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL1 (kvalifikace)
|12:03
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace)
|13:35
|Para hokej
|základní skupina – skupina A: Čína – Německo
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet A): Korea – USA
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet B): Čína – Estonsko
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet C): Itálie – Lotyšsko
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet D): Japonsko – Velká Británie
|17:05
|Para hokej
|základní skupina – skupina A: USA – Itálie
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet A): Itálie – Kanada
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet B): USA – Velká Británie
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet C): Švédsko – Korea
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet D): Lotyšsko – Slovensko
|20:35
|Para hokej
|základní skupina – skupina B: Kanada – Slovensko
Paralympiáda 2026 – program 8. března
Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet A): Švédsko – Lotyšsko
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet B): Itálie – Čína
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet C): Slovensko – Norsko
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet D): Kanada – Velká Británie
|10:00
|Para biatlon
|individuální závod – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení)
|11:00
|Para snowboard
|ženy – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále)
|11:00
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-UL (osmifinále)
|11:00
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL1 (osmifinále)
|11:00
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále)
|11:33
|Para snowboard
|ženy – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále)
|11:42
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-UL (čtvrtfinále)
|11:51
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL1 (čtvrtfinále)
|12:00
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále)
|12:10
|Para snowboard
|ženy – snowboardcross SB-LL2 (semifinále)
|12:15
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-UL (semifinále)
|12:20
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL1 (semifinále)
|12:25
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL2 (semifinále)
|12:30
|Para snowboard
|ženy – snowboardcross SB-LL2 (malé finále)
|12:32
|Para snowboard
|ženy – snowboardcross SB-LL2 (velké finále)
|12:35
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-UL (malé finále)
|12:38
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-UL (velké finále)
|12:41
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL1 (malé finále)
|12:44
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL1 (velké finále)
|12:47
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL2 (malé finále)
|12:49
|Para snowboard
|muži – snowboardcross SB-LL2 (velké finále)
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet A): Velká Británie – Čína
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Korea
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet C): Estonsko – Japonsko
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet D): USA – Itálie
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet A): USA – Itálie
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet B): Kanada – Norsko
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet D): Čína – Korea
Paralympiáda 2026 – program 9. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para hokej – ČESKO vs. Slovensko
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:30
|Para alpské lyžování
|ženy – super-G (zrakově postižené), ženy – super-G (stojící), ženy – super-G (sedící), muži – super-G (zrakově postižení), muži – super-G (stojící), muži – super-G (sedící)
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet A): Korea – Velká Británie
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet B): Švédsko – USA
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet C): Kanada – Lotyšsko
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet D): Slovensko – Itálie
|10:05
|Para hokej
|základní skupina – skupina A: Čína – Itálie
|13:35
|Para hokej
|základní skupina – skupina B: ČESKO – Slovensko
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Japonsko
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet B): Itálie – Velká Británie
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet C): USA – Čína
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet D): Korea – Estonsko
|17:05
|Para hokej
|základní skupina – skupina A: Německo – USA
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet A): Norsko – Čína
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet B): Korea – Slovensko
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet C): Velká Británie – Švédsko
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet D): USA – Lotyšsko
|20:35
|Para hokej
|základní skupina – skupina B: Japonsko – Kanada
Paralympiáda 2026 – program 10. března
Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda; para hokej – ČESKO vs. Kanada
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:00
|Para alpské lyžování
|ženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící)
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet B): Velká Británie – Itálie
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet C): Čína – Kanada
|09:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet D): Korea – Norsko
|09:45
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint (sedící), kvalifikace
|09:55
|Para běh na lyžích
|muži – sprint (sedící), kvalifikace
|10:05
|Para hokej
|základní skupina – skupina A: Itálie – Německo
|10:25
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint klasicky (stojící), kvalifikace
|10:35
|Para běh na lyžích
|muži – sprint klasicky (stojící), kvalifikace
|10:55
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint klasicky (zrakově postižené), kvalifikace
|11:05
|Para běh na lyžích
|muži – sprint klasicky (zrakově postižení), kvalifikace
|12:15
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint (sedící), semifinále
|12:26
|Para běh na lyžích
|muži – sprint (sedící), semifinále
|12:37
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint klasicky (stojící), semifinále
|12:48
|Para běh na lyžích
|muži – sprint klasicky (stojící), semifinále
|12:59
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint klasicky (zrakově postižené), semifinále
|13:00
|Para alpské lyžování
|ženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící)
|13:10
|Para běh na lyžích
|muži – sprint klasicky (zrakově postižení), semifinále
|13:22
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint (sedící), finále
|13:29
|Para běh na lyžích
|muži – sprint (sedící), finále
|13:35
|Para hokej
|základní skupina – skupina A: USA – Čína
|13:38
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint klasicky (stojící), finále
|13:45
|Para běh na lyžích
|muži – sprint klasicky (stojící), finále
|13:54
|Para běh na lyžích
|ženy – sprint klasicky (zrakově postižené), finále
|14:01
|Para běh na lyžích
|muži – sprint klasicky (zrakově postižení), finále
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – semifinále (Sheet A)
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – semifinále (Sheet D)
|17:05
|Para hokej
|základní skupina – skupina B: Kanada – ČESKO
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet A): Slovensko – USA
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Čína
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet C): Itálie – Norsko
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet D): Švédsko – Kanada
|20:35
|Para hokej
|základní skupina – skupina B: Slovensko – Japonsko
Paralympiáda 2026 – program 11. března
Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:05
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Norsko
|09:05
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet B): USA – Korea
|09:05
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet C): Švédsko – Slovensko
|09:05
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet D): Velká Británie – Čína
|09:45
|Para běh na lyžích
|ženy – 10 km (sedící)
|10:10
|Para běh na lyžích
|muži – 10 km (sedící)
|11:05
|Para běh na lyžích
|ženy – 10 km klasicky (stojící)
|11:35
|Para běh na lyžích
|muži – 10 km klasicky (stojící)
|12:25
|Para běh na lyžích
|ženy – 10 km klasicky (zrakově postižené)
|12:55
|Para běh na lyžích
|muži – 10 km klasicky (zrakově postižení)
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – finále (Sheet C)
|14:35
|Curling vozíčkářů
|mixy – zápas o bronz (Sheet B)
|20:05
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet A): Itálie – Švédsko
|20:05
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet B): Slovensko – Kanada
|20:05
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet C): Lotyšsko – Velká Británie
Paralympiáda 2026 – program 12. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:00
|Para alpské lyžování
|ženy – obří slalom (zrakově postižené), ženy – obří slalom (stojící), ženy – obří slalom (sedící)
|13:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet A): Kanada – Korea
|13:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet B): Čína – Švédsko
|13:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet C): Norsko – USA
|13:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet D): Itálie – Lotyšsko
|14:35
|Para hokej
|zápas o umístění 5.–8. místo
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet A): Čína – Slovensko
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet B): Norsko – Velká Británie
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet C): Korea – Itálie
|18:35
|Curling vozíčkářů
|základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet D): Kanada – USA
|19:05
|Para hokej
|zápas o umístění 5.–8. místo
Paralympiáda 2026 – program 13. března
Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:00
|Para alpské lyžování
|muži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící)
|10:00
|Para biatlon
|ženy – sprint pursuit (sedící), kvalifikace
|10:05
|Curling vozíčkářů
|smíšené týmy – semifinále (Sheet B)
|10:05
|Curling vozíčkářů
|smíšené týmy – semifinále (Sheet D)
|10:15
|Para biatlon
|muži – sprint pursuit (sedící), kvalifikace
|10:35
|Para biatlon
|ženy – sprint pursuit (stojící), kvalifikace
|10:50
|Para biatlon
|muži – sprint pursuit (stojící), kvalifikace
|11:05
|Para biatlon
|ženy – sprint pursuit (zrakově postižené), kvalifikace
|11:20
|Para biatlon
|muži – sprint pursuit (zrakově postižení), kvalifikace
|12:30
|Para alpské lyžování
|muži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící)
|12:30
|Para biatlon
|ženy – sprint pursuit (sedící), finále
|12:45
|Para biatlon
|muži – sprint pursuit (sedící), finále
|13:10
|Para biatlon
|ženy – sprint pursuit (stojící), finále
|13:25
|Para biatlon
|muži – sprint pursuit (stojící), finále
|13:50
|Para biatlon
|muži – sprint pursuit (zrakově postižení), finále
|14:05
|Para biatlon
|ženy – sprint pursuit (zrakově postižené), finále
|14:35
|Para hokej
|semifinále
|18:35
|Curling vozíčkářů
|smíšené týmy – zápas o bronz (Sheet C)
|19:05
|Para hokej
|semifinále
Paralympiáda 2026 – program 14. března
Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:00
|Para alpské lyžování
|ženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící)
|10:00
|Para běh na lyžích
|smíšená štafeta 4×2,5 km
|10:00
|Para snowboard
|ženy – banked slalom SB-LL2, 1. jízda
|10:22
|Para snowboard
|muži – banked slalom SB-UL, 1. jízda
|10:44
|Para snowboard
|muži – banked slalom SB-LL1, 1. jízda
|11:06
|Para snowboard
|muži – banked slalom SB-LL2, 1. jízda
|11:15
|Para běh na lyžích
|open štafeta 4×2,5 km
|11:50
|Para snowboard
|ženy – banked slalom SB-LL2, 2. jízda
|12:05
|Para hokej
|zápas o 7.–8. místo
|12:12
|Para snowboard
|muži – banked slalom SB-UL, 2. jízda
|12:34
|Para snowboard
|muži – banked slalom SB-LL1, 2. jízda
|12:56
|Para snowboard
|muži – banked slalom SB-LL2, 2. jízda
|13:00
|Para alpské lyžování
|ženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící)
|15:05
|Curling vozíčkářů
|smíšené týmy – finále (Sheet C)
|16:05
|Para hokej
|zápas o 5.–6. místo
Paralympiáda 2026 – program 15. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda
|Čas
|Sport
|Disciplína / zápas
|09:00
|Para alpské lyžování
|muži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící)
|09:00
|Para běh na lyžích
|ženy – 20 km (sedící)
|09:15
|Para běh na lyžích
|muži – 20 km (sedící)
|10:20
|Para běh na lyžích
|ženy – 20 km volně (stojící)
|10:30
|Para běh na lyžích
|muži – 20 km volně (stojící)
|11:45
|Para běh na lyžích
|ženy – 20 km volně (zrakově postižené)
|11:55
|Para běh na lyžích
|muži – 20 km volně (zrakově postižení)
|12:00
|Para alpské lyžování
|muži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící)
|12:05
|Para hokej
|zápas o bronz
|16:05
|Para hokej
|finále
|20:30
|Ceremoniály
|závěrečný ceremoniál
Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády
Kde sledovat paralympiádu 2026
Přenosy ze zimní paralympiády 2026 v Miláně a Cortině bude vysílat ČT sport a digitální platforma ČT sport Plus. Vybrané závody, zejména se starty českých sportovců, se mohou objevit také na programu ČT2. Vysílání bude dostupné rovněž online v iVysílání.