Se zjištěním přišla agentura ANSA, která napsala, že sportovce během ceremoniálu nahradí dobrovolníci, kteří ponesou vlajky v antickém římském amfiteátru. „Během televizního přenosu však budou i tak vysílány předem natočené záběry vlajkonošů,“ dodala.
Už dříve Mezinárodní paralympijský výbor zakázal ukrajinským paralympionikům oblečení, na kterém byla znázorněna mapa jejich země. Ukrajina na slavnostním zahájení kvůli účasti agresora z Ruska nebude, stejně se vyjádřila například i Česká republika a nově také Německo.
„Jednak to slouží k tomu, aby se sportovci mohli soustředit na nadcházející soutěže a zároveň aby vyjádřili naši solidaritu s ukrajinskou delegací,“ citovala jeho vyjádření agentura Reuters.
„Paralympijští sportovci ztělesňují odvahu, odhodlání a schopnost překonávat překážky. Zejména v náročných časech zůstává naší společnou odpovědností viditelně ztělesňovat paralympijské hodnoty a důsledně chránit integritu sportu.“
Kromě sportovců a funkcionářů se do bojkotu zapojují i vysílatelé. Například Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko už předem oznámily, že slavnostní zahájení vůbec neukážou. Polská veřejnoprávní televize TVP nebude vysílat záběry na ruské a běloruské sportovce.
Místo toho by se v tu chvíli měl na obrazovkách objevit nápis „Solidarita s Ukrajinou“.
„Sport nemůže ospravedlňovat násilí, zabíjení a porušování lidských práv,“ uvedla televize. I proto by v případě, že ruský či běloruský sportovec získá zlato a Poláci některou z dalších medailí, skončila přenos ještě před hymnou a vztyčením vlajek.
Mezinárodní paralympijský výbor se k této situaci dlouhodobě příliš nevyjadřuje, v posledních dnech vydal jen krátké prohlášení o konfliktu na Blízkém východě.
„Uzavření vzdušného prostoru komplikuje příjezd některých účastníků, se všemi delegacemi jsme v úzkém kontaktu,“ napsal. „V tuto chvíli se raději nebudeme vyjadřovat ke statusu jednotlivých delegací či dalších účastníků. Ale můžeme ujistit, že společně s organizačním výborem usilovně pracujeme na řešení pro ty, které situace zasáhla.“
Hlavním cílem je podle něj, aby si sportovci mohli užít „úchvatná italská sportoviště“. Což v dějišti her ale stále překrývají spíše kontroverze.