Ukrajinský národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení her neobjevila ukrajinská vlajka.
Ruští a běloruští sportovci smějí na hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna.
Do Milána a Cortiny dorazí šest Rusů a čtyři Bělorusové. Tento týden obdrželi divoké karty, soutěžit budou ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu.
Český paralympijský výbor už dříve zopakoval, že s jejich účastí vzhledem k pokračující válce na Ukrajině nesouhlasí.
Nyní ohlásil neúčast na slavnostním úvodu her.
„Sport není jen o výkonech, ale i o hodnotách, které ruská agrese na Ukrajině naprosto popírá. K ukrajinskému týmu se proto připojíme s bojkotem zahajovacího ceremoniálu. To znamená, že naši zástupci nebudou na zahájení her ve Veroně, nebudeme mít vlajkonoše v Cortině a nebudeme natáčet vzkazy sportovců, které se měly na ceremoniálu promítat,“ stálo v prohlášení ČPV.
Bojkot slavnostního zahájení paralympijských her ze stejného důvodu už oznámilo také Estonsko a vedoucí představitelé polské paralympijské výpravy.
Představitelé napadené země to označili za skandální, ostudné a zcela v rozporu s principy her.
Mezinárodní paralympijský výbor začátkem týdne v reakci na kritiku uvedl, že je demokratickou organizací a že zrušení suspendace Ruska a Běloruska odhlasovaly členské země IPC: „Valného shromáždění se zúčastnilo téměř 180 z 211 členů, kteří o této záležitosti hlasovali. Musíme respektovat rozhodnutí našich členů, kteří pocházejí z celého světa.“
Na zimních olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.