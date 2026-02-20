Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády

  16:05aktualizováno  16:05
Český paralympijský výbor (ČPV) bude kvůli účasti Rusů a Bělorusů bojkotovat zahajovací ceremoniál paralympijských her v Itálii. Rozhodl o tom výkonný výbor, soutěží se sportovci zúčastní. Rozhodnutím se připojili k Ukrajincům, kteří totožný krok oznámili před nimi.
Česká výprava na zahájení paralympiády v Pekingu 2022.

Česká výprava na zahájení paralympiády v Pekingu 2022. | foto: Profimedia.cz

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.
Vlajka se symbolem paralympiády.
Olympionici a paralympici v nové kolekci
Český paralympijský tým na zahájení v Pchjongčchangu v roce 2018.
5 fotografií

Ukrajinský národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení her neobjevila ukrajinská vlajka.

Ruští a běloruští sportovci smějí na hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna.

Do Milána a Cortiny dorazí šest Rusů a čtyři Bělorusové. Tento týden obdrželi divoké karty, soutěžit budou ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu.

Český paralympijský výbor už dříve zopakoval, že s jejich účastí vzhledem k pokračující válce na Ukrajině nesouhlasí.

Nyní ohlásil neúčast na slavnostním úvodu her.

„Sport není jen o výkonech, ale i o hodnotách, které ruská agrese na Ukrajině naprosto popírá. K ukrajinskému týmu se proto připojíme s bojkotem zahajovacího ceremoniálu. To znamená, že naši zástupci nebudou na zahájení her ve Veroně, nebudeme mít vlajkonoše v Cortině a nebudeme natáčet vzkazy sportovců, které se měly na ceremoniálu promítat,“ stálo v prohlášení ČPV.

Bojkot slavnostního zahájení paralympijských her ze stejného důvodu už oznámilo také Estonsko a vedoucí představitelé polské paralympijské výpravy.

Představitelé napadené země to označili za skandální, ostudné a zcela v rozporu s principy her.

Mezinárodní paralympijský výbor začátkem týdne v reakci na kritiku uvedl, že je demokratickou organizací a že zrušení suspendace Ruska a Běloruska odhlasovaly členské země IPC: „Valného shromáždění se zúčastnilo téměř 180 z 211 členů, kteří o této záležitosti hlasovali. Musíme respektovat rozhodnutí našich členů, kteří pocházejí z celého světa.“

Na zimních olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.

