Nominace na paralympiádu. Pojede hokejový tým a dalších pět sportovců

Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou Česko reprezentovat para hokejisté a pětice jednotlivců včetně nevidomé lyžařky a biatlonistky Simony Bubeníčkové, která bude v obou sportech patřit k medailovým nadějím. Hry se uskuteční od 6. do 15. března. Složení nemusí být konečné, tým se ještě může rozšířit po případném udělení divokých karet.

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě. | foto: ČTK

Poslední medaili na zimních paralympijských hrách získala pro Česko ve Vancouveru 2010 Anna Pešková (za svobodna Kulíšková), která vybojovala bronz v superobřím slalomu. Svaz doufá, že čekání na další cenný kov by mohlo skončit.

„Naši sportovci do Itálie pojedou s nejvyššími ambicemi, cíl zaútočit na medaili po 16 letech je naprosto reálný,“ uvedl v tiskové zprávě generální sekretář Českého paralympijského výboru Miroslav Šperk.

K medailovým nadějím bude patřit Bubeníčková, která se loni stala v běhu na lyžích mistryní světa v závodě na 10 kilometrů klasicky. V aktuální sezoně si k tomu sedmnáctiletá nevidomá sportovkyně přibrala i para biatlon a v obou sportech sbírá ve Světovém poháru medaile.

„Jsem zvědavá, jak to na paralympiádě bude vypadat, jaká tam bude atmosféra. Doufám, že si to užijeme a že předvedeme hezký výsledek,“ řekla 17letá lyžařka.

V běhu na lyžích bude vedle ní závodit také Matěj Škoda. České běžecké lyžování bude mít na paralympiádě zastoupení poprvé od roku 2002, na českého reprezentanta v para biatlonu se čekalo dokonce od roku 1994. Tři čeští sportovci budou v Cortině závodit v alpském lyžování.

Simona Bubeníčková se svým trasérem Davidem Šrůtkem.

Do Milána odcestuje 16 para hokejistů. Třináct jmen už ČPV zveřejnil, o zbývajících třech místech v nominaci se rozhodne na přípravných kempech. Čeští reprezentanti si z posledních tří MS odvezli tři bronzové medaile a mohou získat historicky první hokejový cenný kov z her. „Je to závazek, lehké to nebude. Je to paralympiáda, medaile odsud by byla určitě největší. Ale my o ni zabojovat chceme,“ řekl odhodlaně kapitán Radek Zelinka.

Nominace, kterou schválil výkonný výbor ČPV, se ještě může rozšířit. „Čekáme, zda nám Mezinárodní paralympijský výbor udělí divoké karty pro další sportovce. O tom bude jasno v polovině února,“ upřesnil Šperk. Na divokou kartu čeká například para biatlonistka Carina Edlingerová, paralympijská vítězka v běhu na lyžích z Rakouska, která od této sezony reprezentuje české barvy.

Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026

Para hokej (Milán): Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Patrik Sedláček, Filip Veselý, Radek Zelinka, Martin Žižlavský

Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, trasérka Iva Křížová

Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek

Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, trasér David Šrůtek

