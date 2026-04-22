Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

  19:14aktualizováno  19:14
Pardubický fotbalista Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů v nadstavbové části prvoligového ročníku.
Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům Jakubu Hellerovi (vlevo) a Lukáši Tomečkovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pardubický Kamil Vacek a Matěj Šín z Baníku se ženou za míčem.
Liberecký záložník Christian Frýdek v souboji s Kamilem Vackem z Pardubic.
Druhé kolo fotbalového poháru Most - Souš - Pardubice, hostující kapitán Kamil...
Kamil Vacek hecuje pardubické spoluhráče.
Vacek si dosud v české první lize připsal 302 startů a 24 vstřelených branek. Vedle Pardubic hrál nejvyšší soutěž i za Olomouc, Mladou Boleslav, Bohemians 1905 a Spartu, s níž získal dva tituly.

V zahraničí působil v Bielefeldu, Chievu Verona, Piastu Gliwice, Maccabi Haifa, Vratislavi a Odense. V letech 2011 až 2016 zapsal devět startů za reprezentační áčko.

V Pardubicích dělal kapitána. Naposledy v lize nastoupil v srpnu ve čtvrtém kole této sezony, poté ho trápily zdravotní problémy.

„Každá fotbalová kariéra má svůj začátek a jako všechno v životě má jednou i svůj konec. Díky balonu jsem měl možnost prožít fotbalový život způsobem, o kterém se mi ani nesnilo. Cesta byla úžasná. Moc si vážím toho, jak dlouho jsem dokázal hrát,“ uvedl ve videu Vacek.

