ONLINE: Pardubice hrají čtvrté utkání v Lize mistrů, s finským soupeřem prohrávají

Pardubice hrají ve Finsku druhý duel ve třech dnech. Ve čtvrtek se marně pokoušely navázat na úvodní dvě domácí vítězství, SaiPě podlehly těsně 2:3.
ONLINE: KooKoo – Pardubice
Utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme od 16 hodin
Prohrávaly už 0:3, do hry o body se vrátily zásluhou gólů Davida Tomáška a Jana Košťálka. Dokonce se dočkaly vyrovnání, ale trefu Tomáše Noska ze samotného závěru sudí odvolali.
KooKoo zahájilo aktuální ročník Ligy mistrů výhrou 5:2 nad Herningem, Frölundě podlehlo 1:2 v prodloužení. Ve čtvrtek ještě zapsalo překvapivou porážku 1:4 s Nitrou.
Pro svěřence Filipa Pešána jde o poslední zápas před startem extraligy, do níž vkročí ve středu domácím derby s Hradcem Králové. V Lize mistrů ještě v říjnu vyzvou Bordeaux a Växjö.
08:42 Tossavainen (Verner Miettinen, Valkeejärvi)
Randelin (Patrikainen) – Pelli, Nousiainen (A), Gröndahl, Pakaslahti, Puhakka, Nykyri, N. Rajala – Tossavainen, Siikonen (C), Holmström – Mäkelä, Davidsson, Veeti Miettinen – Rooba (A), Valkeejärvi, Verner Miettinen – Galló, Mäkinen, Jaakola – Sulku.
Will (Subban) – Košťálek, Tourigny, Čerešňák (A), Dvořák, Gazda, Mikliš, Vápeník – M. Stránský, Sedlák (C), Mandát – Tomášek, Nosek (A), Smejkal – Vondráček, Kondelík, Válek – Macek, Hrníčko, Fejes – Jevtěchov.
Rozhodčí: Hyvärinen (FIN), Neva (FIN) – Nikulainen (FIN), Saarimäki (FIN)Přejít na online reportáž
06:42 Johnson (Johnasson, Valter Lindberg)
27:29 Andreas Johnson (Pudas, Vuollet)
28:30 Aagard Hansen (O. Lindberg, Grahn)
43:48 Nordlund
15:57 Lemieux (Tambellini, Frick)
51:34 Zadina (Calle Andersson)
Mann (Lampinen) – Lundberg, Johansson, M. Forsfjäll, Pudas, Bergvist, Grahn, Haara – Hugg, O. Lindberg, Aagard Hansen – Nordlund, V. Lindberg, Fasching – Vuollet, Stjernborg, A. Johnson – J. Johnson, Z. Forsfjäll, Davidsson
Aeschlimann (Hollenstein) – Frick, van der Kaaij, Gross, Andersson, Jung, Minder, Bäechler – Asplund, Corvi, Lemieux – Schreiber, Waidacher, Kessler – Zadina, Jäger, Nussbaumer – Tambellini, Ryfors, Parrée – Steiner
Rozhodčí: Folkstrand, Öhlund – Sörholm, Strömberg
17:32 Pollock (Carmichael, Botka)
Grigals (Piiroinen) – Airola, Niinisaari, Peski, Salminen, Kramer, Trejbal, Svensk, Aho – Emanuelsson, Hokkanen, Fridrich – Klintrup, Zabaneh, Palmu – Eloranta, Moilanen, Zezelj – Naukkarinen, Perttu, Tauslahti
Marinov (Gadzhiev) – Stacha, Osburn, Mezei, Valent, Botka, Vitaloš, Carmichael, Michalik – Holešinský, Krištof, Paulovič – Timashov, Pollock, Jackson – Molnár, Hrnka, Lacka – Lašš, Bajtek, Kováč
Rozhodčí: Kova, Heikkinen – Thoman, Mäkinen