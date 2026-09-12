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ONLINE: Pardubice hrají čtvrté utkání v Lize mistrů, s finským soupeřem prohrávají

Autor:
  16:24aktualizováno  16:24
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Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy. | foto: ČTK

Dvě vítězství, jedna porážka. Taková je zatím bilance pardubických hokejistů v novém ročníku Ligy mistrů. Český šampion nastupuje ke čtvrtému utkání, tentokrát od 16 hodin na ledě finského celku KooKoo. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné reportáže.

Pardubice hrají ve Finsku druhý duel ve třech dnech. Ve čtvrtek se marně pokoušely navázat na úvodní dvě domácí vítězství, SaiPě podlehly těsně 2:3.

ONLINE: KooKoo – Pardubice

Utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme od 16 hodin

Prohrávaly už 0:3, do hry o body se vrátily zásluhou gólů Davida Tomáška a Jana Košťálka. Dokonce se dočkaly vyrovnání, ale trefu Tomáše Noska ze samotného závěru sudí odvolali.

KooKoo zahájilo aktuální ročník Ligy mistrů výhrou 5:2 nad Herningem, Frölundě podlehlo 1:2 v prodloužení. Ve čtvrtek ještě zapsalo překvapivou porážku 1:4 s Nitrou.

Pro svěřence Filipa Pešána jde o poslední zápas před startem extraligy, do níž vkročí ve středu domácím derby s Hradcem Králové. V Lize mistrů ještě v říjnu vyzvou Bordeaux a Växjö.

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 1:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
08:42 Tossavainen (Verner Miettinen, Valkeejärvi)
Góly:
Sestavy:
Randelin (Patrikainen) – Pelli, Nousiainen (A), Gröndahl, Pakaslahti, Puhakka, Nykyri, N. Rajala – Tossavainen, Siikonen (C), Holmström – Mäkelä, Davidsson, Veeti Miettinen – Rooba (A), Valkeejärvi, Verner Miettinen – Galló, Mäkinen, Jaakola – Sulku.
Sestavy:
Will (Subban) – Košťálek, Tourigny, Čerešňák (A), Dvořák, Gazda, Mikliš, Vápeník – M. Stránský, Sedlák (C), Mandát – Tomášek, Nosek (A), Smejkal – Vondráček, Kondelík, Válek – Macek, Hrníčko, Fejes – Jevtěchov.

Rozhodčí: Hyvärinen (FIN), Neva (FIN) – Nikulainen (FIN), Saarimäki (FIN)

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Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 14:30
zápas probíhá
Skelleftea AIK Skelleftea AIK : HC Davos HC Davos 4:2 (1:1, 2:0, -:-)
Góly:
06:42 Johnson (Johnasson, Valter Lindberg)
27:29 Andreas Johnson (Pudas, Vuollet)
28:30 Aagard Hansen (O. Lindberg, Grahn)
43:48 Nordlund
Góly:
15:57 Lemieux (Tambellini, Frick)
51:34 Zadina (Calle Andersson)
Sestavy:
Mann (Lampinen) – Lundberg, Johansson, M. Forsfjäll, Pudas, Bergvist, Grahn, Haara – Hugg, O. Lindberg, Aagard Hansen – Nordlund, V. Lindberg, Fasching – Vuollet, Stjernborg, A. Johnson – J. Johnson, Z. Forsfjäll, Davidsson
Sestavy:
Aeschlimann (Hollenstein) – Frick, van der Kaaij, Gross, Andersson, Jung, Minder, Bäechler – Asplund, Corvi, Lemieux – Schreiber, Waidacher, Kessler – Zadina, Jäger, Nussbaumer – Tambellini, Ryfors, Parrée – Steiner

Rozhodčí: Folkstrand, Öhlund – Sörholm, Strömberg

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta : HK Nitra HK Nitra 0:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
17:32 Pollock (Carmichael, Botka)
Sestavy:
Grigals (Piiroinen) – Airola, Niinisaari, Peski, Salminen, Kramer, Trejbal, Svensk, Aho – Emanuelsson, Hokkanen, Fridrich – Klintrup, Zabaneh, Palmu – Eloranta, Moilanen, Zezelj – Naukkarinen, Perttu, Tauslahti
Sestavy:
Marinov (Gadzhiev) – Stacha, Osburn, Mezei, Valent, Botka, Vitaloš, Carmichael, Michalik – Holešinský, Krištof, Paulovič – Timashov, Pollock, Jackson – Molnár, Hrnka, Lacka – Lašš, Bajtek, Kováč

Rozhodčí: Kova, Heikkinen – Thoman, Mäkinen

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 17:00
Kölner Haie Kölner Haie : KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 18:00
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 18:00
GKS Tychy GKS Tychy : Geneve-Servette HC Geneve-Servette HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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