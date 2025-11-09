Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

  17:42aktualizováno  17:42
Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy působil v minulé sezoně v nižší zámořské soutěži AHL.
Kanadský brankář Malcolm Subban.

Kanadský brankář Malcolm Subban. | foto: Profimedia.cz

Radek Faksa (vlevo) z Dallasu ohrožuje branku Malcolma Subbana z Vegas.
Malcolm Subban v brance Vegas, před ním je Tomáš Hertl ze San Jose.
Malcolm Subban z Vegas inkasuje gól, radovat se jede Tomáš Hertl ze San Jose.
Mikael Backlund z Calgary Flames má radost ze vstřeleného gólu do brány Vegas,...
„Věříme, že s Romanem Willem vytvoří vyrovnanou a stabilní dvojici,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora. Dalším gólmanem v kádru Dynama je Tomáš Vomáčka.

„Sezona je specifická, jelikož ji přeruší olympijská přestávka. Před jejím startem i po skončení máme náročný program, do kterého chceme jít se zkušenou brankářskou dvojicí. Nadále počítáme také s Tomášem Vomáčkou, který již několikrát prokázal své kvality. V této chvíli vypomůže Dynamu B, které chceme do budoucna vidět na vyšších příčkách tabulky,“ uvedl Sýkora.

Jednatřicetiletého Subbana čeká první evropské angažmá. V roce 2012 ho jako 24. hráče v pořadí draftoval Boston, za který pak nastoupil v NHL jen ve dvou zápasech.

Později působil ve Vegas, Chicagu, Buffalu a Columbusu, v jehož dresu se objevil v NHL naposledy v ročníku 2023/24 v jednom utkání. V uplynulé sezoně odchytal za Belleville Senators 24 zápasů v AHL.

Subban je čtvrtým Kanaďanem v týmu Pardubic po Carsenu Twarynskim, Miguelu Tourignym a Johnu Ludvigovi, který má i český pas. Jeho bratr P.K., olympijský vítěz ze Soči 2014 a držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL z roku 2013, ukončil kariéru v roce 2022.

