Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

„Věříme, že s Romanem Willem vytvoří vyrovnanou a stabilní dvojici,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora. Dalším gólmanem v kádru Dynama je Tomáš Vomáčka.
„Sezona je specifická, jelikož ji přeruší olympijská přestávka. Před jejím startem i po skončení máme náročný program, do kterého chceme jít se zkušenou brankářskou dvojicí. Nadále počítáme také s Tomášem Vomáčkou, který již několikrát prokázal své kvality. V této chvíli vypomůže Dynamu B, které chceme do budoucna vidět na vyšších příčkách tabulky,“ uvedl Sýkora.
Jednatřicetiletého Subbana čeká první evropské angažmá. V roce 2012 ho jako 24. hráče v pořadí draftoval Boston, za který pak nastoupil v NHL jen ve dvou zápasech.
Později působil ve Vegas, Chicagu, Buffalu a Columbusu, v jehož dresu se objevil v NHL naposledy v ročníku 2023/24 v jednom utkání. V uplynulé sezoně odchytal za Belleville Senators 24 zápasů v AHL.
Subban je čtvrtým Kanaďanem v týmu Pardubic po Carsenu Twarynskim, Miguelu Tourignym a Johnu Ludvigovi, který má i český pas. Jeho bratr P.K., olympijský vítěz ze Soči 2014 a držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL z roku 2013, ukončil kariéru v roce 2022.