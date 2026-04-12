Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Klíčové páté utkání zvládli domácí, přičemž Nedvědovi po něm vadilo více momentů. Na tiskovou konferenci po utkání nastoupil nejprve s úvodní klidnou kratší odpovědí.
„V tomhle zápase to bylo jako na houpačce, byl vyrovnaný, přesně podle průběhu série. Pak se rozhodlo gólem, jakým se prodloužení rozhodlo,“ hodnotil Nedvěd.
Následoval vedle stojící protějšek Pešán, po jeho hodnocení se s jemnou prodlevou čekalo na doplňující dotazy, až tisková konference málem skončila.
„Já domů nespěchám,“ dodal Nedvěd krátce po doplňujícím dotazu na střídání se obou celků v herní aktivitě. A pak sám navázal tématem, kvůli němuž se mezi novináři patrně zdržel.
„V prodloužení do toho vstoupili rozhodčí, kteří v tomto zápase předvedli podle mě úplně šílený výkon. S pokutou samozřejmě počítám, ale musím se k tomu vyjádřit, protože ten jednostranný mediální tlak tady ze strany asi ani ne sportovního úseku, ale toho, co i vy tady máte na triku, se obrátil v to, že ti borci nevědí, co mají pískat.“
Poukazoval na vyostřené dění, které sobotnímu utkání ještě předcházelo: emailová zpráva pardubického majitele Petra Dědka extraligovému řediteli Martinu Loukotovi, v níž si stěžoval na chování sparťanských fanoušků a také informoval, že vyzve vedení soutěže k rezignaci.
Dědkova zpráva extraligovému řediteli Loukotovi
v kompletním znění
Výzva k odstoupení
Vážený pane řediteli,
Dali jsme vám prostor pro vyřešení této situace, nemáte ani slušnost odpovědět. Vzhledem že se situace opakuje zápas co zápas je zřejmé že si z nás Sparta dělá srandu. Jako ředitel jste selhal. Jak je možné že pan Vosmík, člen představenstva APK, člen VV a člen představenstva Sparty nerespektuje vaše výzvy? Nebo jste mu žádné nenapsal? Nebo se ho bojíte? Vzhledem k této situaci zvážíme právní kroky. Brzy svoláme TK a vše zveřejníme. Zítra vás oficiálně vyzveme k rezignaci, veřejně vše vysvětlíme z jasným odůvodněním, vaší neakceschopnosti, zamezit tomuto jednání, nejen vás ale i Vosmíka a Tůma, kde je skovaný prezident APK? V boxu Sparty nejspíš, takový lidé nemohou zastupovat český hokej. Je to ostuda, beru to osobně, aby mě tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne.
S pozdravem Petr Dědek majitel
„My jsme ten email vůbec neřešili, ale ten tlak... Se mnou takový email s hrubými chybami nemůže nic udělat, maturitu mám, vím, jak se co píše. Já ani moji hráči z toho nervy nemáme, ale bohužel rozhodčí jsou pod takovým tlakem, že potom, co minule byl gól, po kterém vznikla kauza, teď chtěli asi kompenzovat. Ale přece nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, tak, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně skandál, to je joke!“
Utkání dostali na starost hlavní sudí Robin Šír s Tomášem Cabákem, právě oni od Nedvěda sklidili po pátém semifinále největší kritiku. Pozastavil se hned u tří momentů.
Vyloučení Hyky, které soupeř potrestal gólem na 3:2. Zákroky v prodloužení na obránce Krejčíka, jenž měl právě našlápnuto k úniku. A vítězný gól, který padl po kontaktu Ludviga s brankářem Kořenářem.
„Jsou tak v pr*eli, že sedm minut před koncem odpískají zakopnutí o hokejku, které se předtím sedmnáctkrát nezapískalo. Z toho se soupeř dostane do vedení, my zabojujeme, vyrovnáme, pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním a ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku. Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ narážel opět na email, který Dědek odesílal ve středu, po čtvrtém semifinále.
„My jsme se tímhle nikdy neprezentovali, nikdy jsme do ničeho neryli a na nic si nestěžovali. Ale teďka já za sebe a za kluky, co tam žerou led, říkám, že tohle je podraz.“
Pešán na pobídnutí k reakci jen stroze odpověděl, že možnosti nevyužije.
Nedvěd po svém vyjádření jen utvrdil, že na pondělní šesté pokračování série bude jeho tým v O2 areně opět připraven, aby odvrátil nepříznivý stav 2:3 na zápasy a další hrozby vyřazení. Tak jako v předkole s Kladnem a ve čtvrtfinále s Plzní.
„Věřte tomu, že budeme dobře nachystaní. Kluci se teď dobře najedí, celou cestou domů si budou nadávat, ale pak se připravíme a v Praze budeme zase hrát dobrej hokej.“
Nadcházející bitva v emotivní sérii odstartuje v pondělních 18.45.