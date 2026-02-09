Jak si zatím pochvalujete spolupráci s parťáky z lajny Nečasem a Hertlem?
Zatím dobrý! O Hertlíkovi víme, že bude v předbrankovém prostoru, tak to k němu musíme nějak dostat. Dneska na tréninku dal dvakrát gól z brankoviště. A samozřejmě musíme využít Nečiho rychlost. Myslím, že by nám to mohlo fungovat. Oba jsme praváci a ve svých klubech taky hrajeme s pravákem – Neči s MacKinnonem, já s Morganem (Geekiem). Víme, jak to sehrávat, a vyhovuje nám to.
Co očekáváte od Kanady na začátek turnaje?
Nebude to nic jednoduchého, na druhou stranu to bude první zápas. Určitě tam bude spousta chyb. Musíme jít do zápasu s respektem, taky je třeba být odvážný. Vzít si příklad z naší dvacítky a Kanaďanům to znepříjemnit. Většina z nás hraje proti Kanaďanům každý večer v NHL. Jasně, jako tým mají sílu, musíme jim to ale znepříjemnit. A hrát bez faulů.
Je třeba si na některého z Kanaďanů dávat speciální pozor?
Nejsem trenér, my jdeme hrát. Nevím, jak budou mít poskládané lajny, nějakou taktiku mít určitě budeme. Ale ještě jsou tři dny do zápasu a zatím jsme se o tom nebavili.
Jak moc vás mrzí, že na olympiádě nemůže nastoupit váš spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha?
Je mi to strašně líto. Jsme dobří kamarádi a moc jsem si to s ním chtěl užít. Naše generace čeká na olympiádu celou kariéru. Je smutné, že o ni přišel kvůli zranění. Doufejme, že mu to vyjde na dalších hrách.
Jak Češi trénovali?
Nečas, Hertl, Pastrňák Červenka, Sedlák, Tomášek Palát – Kämpf – Kaše
Šimek - Hronek
Přesilovkové formace 5 na 4:
Přesilovková formace 5 na 3: Nečas, Pastrňák, Hertl, Červenka, Hronek
Jak se cítíte po prvních dvou trénincích?
Zatím si to užívám. Být na olympiádě je pro mě splněný sen. V neděli to s ohledem na cestování a pár dní bez ledu bylo náročnější, rozhýbat tělo bylo nepříjemné, ale dneska už je to lepší.
Je znát, že olympijský led v Miláně je ještě o trošku užší než kluziště v NHL?
Nevím, dneska mi to naopak přišlo docela velké! Z tréninků to nejde moc poznat. Možná v zápasech bude méně místa, myslím si ale, že to pro mě nebude velká změna.
Jak jste prožíval úspěšnou českou neděli?
Jsem rád, že mi to neuniklo. Koukali jsme na to asi s deseti klukama. Holkám jsme fandili a chtěli jsme, aby se spolu potkaly ve finále. Ester je vždycky perfektní a měla trošku smůlu. Její soupeřka Rakušanka Payerová proti ní odjela úplně neskutečné čtvrtfinále a pak i semifinále. Říkal jsem si, že potřetí ve finále už jí to takhle vyjít nemůže. Ester je mi líto, naštěstí to klaplo aspoň Zuzce. Sice ji neznám, posílám jí ale obrovskou gratulaci.
Ester Ledecká byla z vypadnutí hodně špatná.
Chtěl jsem jí psát, nakonec jsem jí ale ještě nenapsal. Chtěl jsem tomu dát trošku volno. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem jí ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Teď jste mě chytli vy, tak si to třeba přečte u vás.