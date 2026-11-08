Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je pátý. Freiburg porazil Union Berlín 2:0 a zůstal třetí o dva body za vedoucí dvojicí Bayern Mnichov - Dortmund.
Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.
Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady.
Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.
Hoffenheim rozhodl v úvodní půlhodině. Zazářil především Kosovan Asllani, jenž první gól dal a na druhý přihrál Lemperlemu. Zmar Schalke podtrhla situace z 50. minuty, kdy se při obranné akci srazili dva spoluhráči: obránce Gosens nechtěně podrážkou kopl brankáře Kariuse do nosu, u čehož si patrně poranil koleno a oba museli střídat.
Schalke tato smolná chvíle paradoxně postavila na nohy a hosté se drali za vyrovnáním. Aušíš poslal míč obloučkem na břevno, brankář Baumann mohl jen bezmocně přihlížet. Následně v obrovské šanci Coufal svého brankáře zastoupil a těsně před brankovou čárou patou zneškodnil přízemní střelu Adamua. Stejný hráč devět minut před koncem přeci jen skóroval, ale vyrovnat klub z Gelsenkirchenu už nestihl. Na výhru čeká Schalke už šest kol a v tabulce je předposlední.
Freiburg šel do vedení v 55. minutě vlastním gólem Khediry a druhou branku přidal o 12 minut později Suzuki. Domácí mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, Grifo však v závěru neproměnil penaltu.
90+2. S. El Mala
7. García
85. Schick
Schwäbe – Schmied, Simpson-Pusey, Krauß (74. Jóhannesson) – Sebulonsen (84. Castro-Montes), Maina (75. Heskey), Okon-Engstler, Moore (84. Waldschmidt), Sosa – Bülter (75. M. El Mala), S. El Mala.
Flekken – Quansah, Tapsoba, Medina (88. Badé), Gutiérrez – Fernández, García – Moreira, Tillman (76. Hofmann), Maza (88. Andrich) – Schick.
Zieler – Ločošvili, G. Mensah, Thielmann.
Blaswich – ben Seghír, Boniface, Culbreath, Oermann, Vázquez.
40. Krauß, 46. Moore, 52. Maina, 57. Schmied, 70. Sosa, 90+5. Simpson-Pusey
34. Medina, 52. Moreira, 53. Tapsoba, 90+5. García, 90+5. Hofmann
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer
Počet diváků: 50000
10. Asllani
26. Lemperle
81. Adamu
Baumann /C/ – Coufal, Kabak, Mačida, Rots (78. da Silva) – Avdullahu, Prass, Burger – Kramarić (70. Hložek), Lemperle (90+6. Moerstedt), Asllani (78. Daghim).
Karius (51. Müller) – Ljubičić (77. Džeko), Ayhan (70. Ebimbe), Katić, Kuruçay, Gosens (51. Becker) – al-Fawzí, Tanaka (70. Adamu), Awšíš – Karaman /C/, Hwang Hi-čchan.
Philipp – Abraha, Lenz, Fields, Lässig.
Vozar, Gashi, Porath, Lasme.
76. Hwang Hi-čchan, 90+10. Aouchiche
Rozhodčí: Petersen – Wessel, Thielert
Počet diváků: 28000
55. Khedira (vla.)
67. Suzuki
Backhaus – Treu (86. Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Engelhardt (75. Osterhage) – Beste, Suzuki (86. Höler), Scherhant (68. Grifo) – Matanović (68. Gotó).
Rønnow – Van Den Bosch, M. Friedrich, Khedira (C) – Haberer, Schäfer, Aebischer (77. Güther), Köhn (87. Rothe) – Imeri (46. Čong U-jong) – Skarke (46. Burke), Burcu (68. Ilić).
F. Müller – Günter, Rosenfelder, Irié.
Raab – Querfeld, Trimmel, Latte Lath.
2. Matanović, 27. Engelhardt
19. Van Den Bosch, 89. Čong U-jong
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Maibaum
Počet diváků: 33400