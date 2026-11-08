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A zase on. Schick ve vápně znemožnil obránce a rozhodl o výhře Leverkusenu

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  22:15aktualizováno  22:15
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Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad...

Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad Kolínem. | foto: AP

Patrik Schick rozhodl gólem o výhře Leverkusenu v Kolínu.
Fotbalisté Leverkusenu slaví gól Patrika Schicka.
Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad...
Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Stuttgartu.
5 fotografií
Patnáct soutěžních zápasů, dvanáct branek. Český útočník Patrik Schick pokračuje ve skvělé fazoně, v neděli svým gólem rozhodl o výhře fotbalistů Leverkusenu nad Kolínem 2:1. V německé bundeslize šlo už o osmý Schickův zásah v devátém zápase. Třicetiletý útočník je tak druhý nejlepší střelce soutěže, na Füllkruga z Brém ztrácí jednu branku. Kde se zastaví?

Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je pátý. Freiburg porazil Union Berlín 2:0 a zůstal třetí o dva body za vedoucí dvojicí Bayern Mnichov - Dortmund.

Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.

Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady.

Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.

Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad Kolínem.
Patrik Schick rozhodl gólem o výhře Leverkusenu v Kolínu.
Fotbalisté Leverkusenu slaví gól Patrika Schicka.
Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad Kolínem.
5 fotografií

Hoffenheim rozhodl v úvodní půlhodině. Zazářil především Kosovan Asllani, jenž první gól dal a na druhý přihrál Lemperlemu. Zmar Schalke podtrhla situace z 50. minuty, kdy se při obranné akci srazili dva spoluhráči: obránce Gosens nechtěně podrážkou kopl brankáře Kariuse do nosu, u čehož si patrně poranil koleno a oba museli střídat.

Schalke tato smolná chvíle paradoxně postavila na nohy a hosté se drali za vyrovnáním. Aušíš poslal míč obloučkem na břevno, brankář Baumann mohl jen bezmocně přihlížet. Následně v obrovské šanci Coufal svého brankáře zastoupil a těsně před brankovou čárou patou zneškodnil přízemní střelu Adamua. Stejný hráč devět minut před koncem přeci jen skóroval, ale vyrovnat klub z Gelsenkirchenu už nestihl. Na výhru čeká Schalke už šest kol a v tabulce je předposlední.

Freiburg šel do vedení v 55. minutě vlastním gólem Khediry a druhou branku přidal o 12 minut později Suzuki. Domácí mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, Grifo však v závěru neproměnil penaltu.

Německá Bundesliga
9. kolo 8. 11. 2026 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : Leverkusen Leverkusen 1:2 (0:1)
Góly:
90+2. S. El Mala
Góly:
7. García
85. Schick
Sestavy:
Schwäbe – Schmied, Simpson-Pusey, Krauß (74. Jóhannesson) – Sebulonsen (84. Castro-Montes), Maina (75. Heskey), Okon-Engstler, Moore (84. Waldschmidt), Sosa – Bülter (75. M. El Mala), S. El Mala.
Sestavy:
Flekken – Quansah, Tapsoba, Medina (88. Badé), Gutiérrez – Fernández, García – Moreira, Tillman (76. Hofmann), Maza (88. Andrich) – Schick.
Náhradníci:
Zieler – Ločošvili, G. Mensah, Thielmann.
Náhradníci:
Blaswich – ben Seghír, Boniface, Culbreath, Oermann, Vázquez.
Žluté karty:
40. Krauß, 46. Moore, 52. Maina, 57. Schmied, 70. Sosa, 90+5. Simpson-Pusey
Žluté karty:
34. Medina, 52. Moreira, 53. Tapsoba, 90+5. García, 90+5. Hofmann

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer

Počet diváků: 50000

Německá Bundesliga
9. kolo 8. 11. 2026 19:30
Hoffenheim Hoffenheim : Schalke 04 Schalke 04 2:1 (2:0)
Góly:
10. Asllani
26. Lemperle
Góly:
81. Adamu
Sestavy:
Baumann /C/ – Coufal, Kabak, Mačida, Rots (78. da Silva) – Avdullahu, Prass, Burger – Kramarić (70. Hložek), Lemperle (90+6. Moerstedt), Asllani (78. Daghim).
Sestavy:
Karius (51. Müller) – Ljubičić (77. Džeko), Ayhan (70. Ebimbe), Katić, Kuruçay, Gosens (51. Becker) – al-Fawzí, Tanaka (70. Adamu), Awšíš – Karaman /C/, Hwang Hi-čchan.
Náhradníci:
Philipp – Abraha, Lenz, Fields, Lässig.
Náhradníci:
Vozar, Gashi, Porath, Lasme.
Žluté karty:
Žluté karty:
76. Hwang Hi-čchan, 90+10. Aouchiche

Rozhodčí: Petersen – Wessel, Thielert

Počet diváků: 28000

Německá Bundesliga
9. kolo 8. 11. 2026 17:30
Freiburg Freiburg : Union Berlín Union Berlín 2:0 (0:0)
Góly:
55. Khedira (vla.)
67. Suzuki
Góly:
Sestavy:
Backhaus – Treu (86. Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Engelhardt (75. Osterhage) – Beste, Suzuki (86. Höler), Scherhant (68. Grifo) – Matanović (68. Gotó).
Sestavy:
Rønnow – Van Den Bosch, M. Friedrich, Khedira (C) – Haberer, Schäfer, Aebischer (77. Güther), Köhn (87. Rothe) – Imeri (46. Čong U-jong) – Skarke (46. Burke), Burcu (68. Ilić).
Náhradníci:
F. Müller – Günter, Rosenfelder, Irié.
Náhradníci:
Raab – Querfeld, Trimmel, Latte Lath.
Žluté karty:
2. Matanović, 27. Engelhardt
Žluté karty:
19. Van Den Bosch, 89. Čong U-jong

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Maibaum

Počet diváků: 33400

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