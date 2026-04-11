Na Býmu s Petříkem už etická komise nemůže, z Fotbalové asociace ČR vystoupili

Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže, v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. Čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.
Býma rovněž v minulosti působil jako prvoligový rozhodčí, poté dělal předsedu klubu FC Zlínsko. Čelí podezření, že pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění několika zápasů a nabízel a zařizoval vyplacení úplatků.
Oba bývalí sudí po vystoupení z FAČR již nemohou být postihnuti na fotbalové půdě, trest ale případně mohou dostat od civilního soudu. Býmu již zlínský okresní soud spolu s dalšími dvěma osobami poslal do vazby.
Aktuální korupční aféra propukla na konci března. Vedle policejního vyšetřování se případy zabývá i etická komise, která zahájila okolo 50 disciplinárních řízení. Jediným podezřelým klubem z první ligy je v kauze Karviná.