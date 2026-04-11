Na Býmu s Petříkem už etická komise nemůže, z Fotbalové asociace ČR vystoupili

Autor: ,
  16:54aktualizováno  16:54
Bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík, podezřelí v čerstvé korupční kauze, vystoupili z Fotbalové asociace ČR. Její etická komise s nimi proto zastavila řízení. Na fotbalové půdě tak nemohou být případně potrestáni. Komise zároveň navrhla výkonnému výboru, aby oba umístil na listinu osob, které se už nemohou stát členy FAČR. Uvedla na to webu asociace.

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (uprostřed se sluchátky). | foto: Glück DaliborČTK

Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže, v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. Čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.

Býma rovněž v minulosti působil jako prvoligový rozhodčí, poté dělal předsedu klubu FC Zlínsko. Čelí podezření, že pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění několika zápasů a nabízel a zařizoval vyplacení úplatků.

Oba bývalí sudí po vystoupení z FAČR již nemohou být postihnuti na fotbalové půdě, trest ale případně mohou dostat od civilního soudu. Býmu již zlínský okresní soud spolu s dalšími dvěma osobami poslal do vazby.

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti Olomouci.

Aktuální korupční aféra propukla na konci března. Vedle policejního vyšetřování se případy zabývá i etická komise, která zahájila okolo 50 disciplinárních řízení. Jediným podezřelým klubem z první ligy je v kauze Karviná.

