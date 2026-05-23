Moták s Grossem dorazili na MS. Víc hlav víc ví, můžou nám pomoct, říká Kalous

  11:02
Dobrovolné ranní rozbruslení tradičně nemělo velkou účast. Dorazili jen dva brankáři a dva hokejisté do pole. Ovšem také dvě nové tváře, které sledovaly cvičení na ochozu podél kluziště. Na mistrovství světa ve Fribourgu zavítali budoucí trenéři reprezentace Zdeněk Moták a Pavel Gross.
Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

„Přijeli jako pozorovatelé. Jejich postřehy nám mohou pomoct,“ říkal po tréninku asistent trenéra Jiří Kalous.

Moták a Gross se oficiálně stanou novými trenéry národního týmu právě po šampionátu v Curychu a Fribourgu.

Do Švýcarska přicestovali v pátek. S realizačním týmem Radima Rulíka diskutovali, jak se do příprav na jednotlivé zápasy zapojí. A v sobotu dopoledne už přihlíželi krátkému tréninku.

„Kluci nám dají postřehy k utkání, podívají se na soupeře. Víc hlav víc ví. Oba jsou výborní, zkušení trenéři,“ pochvaloval si Kalous.

S Grossem spolupracoval Rulík a spol. už během šampionátu v Praze před dvěma lety, tehdy ještě v tandemu s koučem dvacítky Patrikem Augustou. I tehdy si komunikaci pochvalovali.

Zaměří se na protivníky českého týmu, ve spojení s lavičkou však budou Moták s Grossem i přímo během utkání. Poprvé už v sobotu odpoledne (16.20) v duelu proti Slovensku.

Kouč brankářů Ondřej Pavelec dopřává chvilku oddechu svěřencům Dominiku Pavlátovi (vlevo) s Petrem Kváčou.

„Nebudou nám posílat zprávy, jak máme hrát. Ale já budu mít vysílačku a Pavel taky. Takto to bylo i v Praze, spolupráce bude podobná. Postřehy nám poskytnou i během utkání. Je pro nás pomoc, že mohou skautovat soupeře,“ zakončil Kalous.

Do klání proti Slovensku vyrazí národní tým se třinácti útočníky a sedmi obránci. Na tribunu usednou Jan Ščotka a Jan Mandát, připravený bude Michal Kovařčík.

Právě Ščotka a Kovařčík se jako jediní hráči zúčastnili ranního tréninku. Doplnili je ještě gólmani Dominik Pavlát a Petr Kváča, z čehož se dá vyvozovat, že proti Slovákům naskočí do brankoviště Josef Kořenář.

„Čeká nás další velmi těžké utkání. Chceme k němu přistoupit zodpovědně, nenechat se unést emocemi v negativním slova smyslu. Potřebujeme, abychom hráli dobře, nenechali se vylučovat a soustředili se na naši hru,“ doplnil Kalous.

