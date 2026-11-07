Blesk z čistého nebe, Hapal končí v Sigmě. Rozhodly „představy o směřování klubu“

Byl to blesk z čistého nebe. Nic nenasvědčovalo tomu, že by Hapalova pozice v klubu, který sám proslavil například gólem proti Realu Madrid, měla být vrtkavá.
Vždyť Hapalovi svěřenci byli před víkendem na děleném druhém místě. Jistě, porážka 0:5 vypadá hrozivě, ale razantně se pod ni podepsalo vyloučení útočníka Sejka ze 39. minuty.
V ten moment bylo skóre 0:0, pak se defenziva Sigmy rozsypala.
Ale opravdu je odvolání trenéra Hapala správným krokem? Nebo šlo o neuvážené a impulzivní rozhodnutí?
„Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu,“ uvedl olomoucký klub.
„Vážíme si práce, kterou Pavel Hapal pro klub odvedl, a děkujeme mu za ni. Do budoucna mu přejeme mnoho štěstí a úspěchů,“ řekl předseda klubu Ondřej Navrátil.
Až čas ukáže, jestli se šéfové Sigmy rozhodli správně. Zdroje iDNES.cz potvrzují, že v kabině panovala dobrá atmosféra, což u kosmopolitních týmů zdaleka nebývá pravidlem.
Sigma změnila herní projev, zakládala si na kombinaci, minulý týden předvedla asi nejlepší výkon sezony a hravě přehrála Zbrojovku Brno 3:0. Naposledy Olomouc prohrála 20. září, když podlehla Spartě.
Do očí bije remíza na půdě posledního Zlínu. I tam ovlivnila hru červená karta stopera Sylly. A vyčnívá pochopitelně také pohárová blamáž a vypadnutí s druholigovým Prostějovem.
Ale i po kompletním 14. kole bude Sigma nejhůř šestá. A právě účast v top šest je hlavní ambicí klubu v aktuální sezoně.
Přesto se Hanáci rozhodli pro změnu trenéra.
Hapalův vyhazov přišel z ničeho nic, podobně jako na jaře, když Tomáš Janotka skončil po prohře v Pardubicích. Ani nelze napsat, že šlo o konec „ze dne na den.“ Autem přijel před Andrův stadion a ještě večer po zápase si vyslechl důvody pro své odvolání.
S Hapalem, který do klubu přišel teprve loni, a to ve funkci manažera, to patrně bylo podobně. Byl to právě 57letý trenér, který Janotku na jaře nahradil v trenérské židli. „Jde o dočasnou náhradu, trenéra hledáme,“ informoval tehdy Navrátil.
Později otočil: „Vyhodnotili jsme si, že pokračování s Pavlem Hapalem na lavičce je pro nás v tuto chvíli nejlepší variantou pro novou sezonu. Sigma od té doby čelila narážkám, protože Hapal zastával dvě funkce, de facto dělal sám sobě šéfa.
„Takže bude muset odvolat sám sebe?“
„Půjde Hapal na kobereček k Hapalovi?“
„Co asi řekne sportovní manažer trenérovi?“
Podobných věcí jste si mohli přečíst spoustu, přesto se sluší říct, že Sigma pod Hapalem ožila.
Teď je ovšem otázka, co bude dál. „O dalším personálním uspořádání v rámci sportovního úseku bude klub informovat,“ sdělili zástupci Sigmy. Nabízí se posunutí portugalského asistenta Monroye do role hlavního kouče. Sám Portugalec v rozhovoru pro iDNES Premium řekl, že rozhodně má ambice dělat hlavního trenéra.
Volný je ale například také trenér Hyský, který rovněž zastává atraktivní, ofenzivní fotbal.
Nebo se Sigma vydá do zahraničí? Tak jak na jaře plánovala?
Tak či onak, teď je na rozcestí.