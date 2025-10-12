Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Českým novinářům na tiskové konferenci Hašek v Torshávnu řekl: „Že je to ostuda, můžete napsat, ale nemyslím si, že by tam kluci nebojovali, že bychom něco vypustili. Vůbec ne. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdl.“
Nedvěd ovšem v následném prohlášení, které fotbalová asociace zveřejnila na svém webu, vystoupil kritičtěji: „Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání.“
Znamená to Haškův konec?
„Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka,“ řekl Nedvěd.
Z pozice generálního manažera fotbalových reprezentací může výkonnému výboru navrhnout Haškovo odvolání.
A bylo by překvapením, kdyby to po blamáži na Faerských ostrovech neučinil.
„Mrzelo by mě, kdybych nebyl u baráže, kterou si kluci vybojovali. Ale je to možné,“ uznal Hašek. I on cítí, že jeho mise u národního týmu se chýlí ke konci.
Přitom ještě ve čtvrtek Češi odehráli důstojný zápas s Chorvatskem, bezbranková remíza byla hlavně díky slušnému výkonu povzbuzením. „I proto jsem očekával, že na to na Faerských ostrovech dokážeme navázat, což se, bohužel, absolutně nenaplnilo,“ reagoval Nedvěd.
Zpátky v českém fotbalu je od června, kdy ho do nově vzniklé funkce jmenovalo vedení asociace v čele s čerstvě zvoleným předsedou Davidem Trundou.
Byl to dosud jeho nejvýraznější tah jeho éry.
A teď se nejspíš blíží další.
Pokud Nedvěd usoudí, že by měl Hašek u reprezentace skončit, měl by přijít se jménem nástupce. I toho pak musí odklepnout výkonný výbor.
O Haškově pozici se mluví od chvíle, kdy Nedvěd do své nové role vstoupil. Spekulace možná nevědomky odpálil on sám, když se zmínil, že na první společné schůzce s trenérem dvě a půl hodiny nesouhlasili.
„S Ivanem se známe dlouho, vím, jak uvažuje. Já po něm budu chtít, aby z něj byl ten starej Ivan Hašek. On v sobě měl takové ty věci, odvahu, sázka na mladé hráče. Nebál se ničeho. Chci, aby byl tím Ivanem znovu,“ pravil Nedvěd.
V září byl poprvé nablízku i celému mužstvu. Před zápasy v Černé Hoře a se Saúdskou Arábií detailně sledoval každý trénink, s týmem byl v kabině, účastnil se každé porady. „Je součástí realizáku. Diskutujeme sestavu, systém, s kterým chceme nastoupit, probíráme jednotlivé hráče,“ popsal Hašek.
A že společně na začátku údajně nesouhlasili? „Spíš bych řekl, že bylo spoustu věcí prodiskutovat,“ reagoval. „Říkali jsme si fakta. Navíc si nemyslím, že by bylo správně, kdybychom si jenom přikyvovali.“
Co bude dál?