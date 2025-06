duff Dominik Duffek min Miloslav Novák Autor:

12:48

Fotbalová asociace podle očekávání vítá velké jméno. Na elitní reprezentaci a výběr do 21 let nově dohlíží Pavel Nedvěd, někdejší vynikající záložník a vítěz Zlatého míče. Jeho jmenování do funkce generálního manažera v úterý v poledne jednohlasně stvrdil výkonný výbor FAČR, který poprvé zasedal v novém složení.