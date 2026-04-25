Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

Krátce po Šulcově příchodu na trávník šel Lyon podruhé v utkání do vedení zásluhou Tolissa, který dal devátý gól v tomto ligovém ročníku. Lepší bilanci v mužstvu Olympique má jen Šulc s 11 brankami.
O pět minut později se znovu trefil autor úvodního lyonského gólu Ukrajinec Jaremčuk, jenž skóroval potřetí od únorového příchodu na hostování z Olympiakosu Pireus.
Auxerre, které bojuje o záchranu, v závěru už jen snížilo. Lyon se po třetí výhře za sebou dostal na třetí místo o tři body před Lille, které nastoupí v neděli proti FC Paříž.
19. Jaremčuk
66. Tolisso
71. Jaremčuk
35. Diomandé
88. Okoh
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (C), Abner – Mangala (34. Tessmann), Morton (58. Šulc) – Endrick (77. Kluivert), Merah (58. Tolisso), A. Moreira – Jaremčuk (77. Tagliafico).
De Percin – Senaya (59. L. Sy), Diomandé, Okoh, Mensah – Owusu (C), Danois – Faivre (75. Ahamada), Namaso (75. Mara), Oppegaard (59. Akpa) – Sinayoko (75. Casimir).
Descamps – Ghezzál, Hateboer, Nartey.
Negrel – L. Coulibaly, Dioussé, Sierralta.
41. Merah, 89. Kluivert
52. Namaso, 84. Mensah
Rozhodčí: Buquet – Luczynski, Ocak
Hložek znovu v akci, ale brzy střídal
Hložek nastoupil po čtyřech měsících do zápasu, ale na hřišti dlouho nepobyl. Odehrál půlhodinu za rezervu Hoffenheimu, pak byl střídán. Domácí tým, v jehož základní sestavě byl i dvacetiletý český útočník Yannick Eduardo, podlehl Ingolstadtu 0:3.
Třiadvacetiletý hráč byl mimo hru od začátku roku, kdy si na tréninku poranil lýtko. V posledních dnech už se vrátil do téměř plného tréninku s týmem a trenér prvního mužstva Christian Ilzer v pátek prohlásil, že si v závěru sezony ještě může zahrát.
Se zdravotními problémy se Hložek potýká opakovaně, v této bundesligové sezoně naskočil jen do tří utkání. Kvůli zranění lýtka přišel i o březnové play off o mistrovství světa, v němž národní tým přes Irsko a Dánsko postoupil na šampionát v Severní Americe.