Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

  18:22aktualizováno  18:22
Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu 1:1. Adam Karabec chyběl v nominaci na zápas. Další reprezentant Adam Hložek vyléčil lýtko a po čtyřměsíční pauze odehrál půlhodinu za rezervu Hoffenheimu v třetí německé soutěži.

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice | foto: Profimedia.cz

Krátce po Šulcově příchodu na trávník šel Lyon podruhé v utkání do vedení zásluhou Tolissa, který dal devátý gól v tomto ligovém ročníku. Lepší bilanci v mužstvu Olympique má jen Šulc s 11 brankami.

O pět minut později se znovu trefil autor úvodního lyonského gólu Ukrajinec Jaremčuk, jenž skóroval potřetí od únorového příchodu na hostování z Olympiakosu Pireus.

Auxerre, které bojuje o záchranu, v závěru už jen snížilo. Lyon se po třetí výhře za sebou dostal na třetí místo o tři body před Lille, které nastoupí v neděli proti FC Paříž.

Francouzská Ligue 1
31. kolo 25. 4. 2026 15:00
Olympique Lyon Olympique Lyon : AJ Auxerre AJ Auxerre 3:2 (1:1)
Góly:
19. Jaremčuk
66. Tolisso
71. Jaremčuk
Góly:
35. Diomandé
88. Okoh
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (C), Abner – Mangala (34. Tessmann), Morton (58. Šulc) – Endrick (77. Kluivert), Merah (58. Tolisso), A. Moreira – Jaremčuk (77. Tagliafico).
Sestavy:
De Percin – Senaya (59. L. Sy), Diomandé, Okoh, Mensah – Owusu (C), Danois – Faivre (75. Ahamada), Namaso (75. Mara), Oppegaard (59. Akpa) – Sinayoko (75. Casimir).
Náhradníci:
Descamps – Ghezzál, Hateboer, Nartey.
Náhradníci:
Negrel – L. Coulibaly, Dioussé, Sierralta.
Žluté karty:
41. Merah, 89. Kluivert
Žluté karty:
52. Namaso, 84. Mensah

Rozhodčí: Buquet – Luczynski, Ocak

Hložek znovu v akci, ale brzy střídal

Hložek nastoupil po čtyřech měsících do zápasu, ale na hřišti dlouho nepobyl. Odehrál půlhodinu za rezervu Hoffenheimu, pak byl střídán. Domácí tým, v jehož základní sestavě byl i dvacetiletý český útočník Yannick Eduardo, podlehl Ingolstadtu 0:3.

Třiadvacetiletý hráč byl mimo hru od začátku roku, kdy si na tréninku poranil lýtko. V posledních dnech už se vrátil do téměř plného tréninku s týmem a trenér prvního mužstva Christian Ilzer v pátek prohlásil, že si v závěru sezony ještě může zahrát.

Se zdravotními problémy se Hložek potýká opakovaně, v této bundesligové sezoně naskočil jen do tří utkání. Kvůli zranění lýtka přišel i o březnové play off o mistrovství světa, v němž národní tým přes Irsko a Dánsko postoupil na šampionát v Severní Americe.

